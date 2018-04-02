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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yarım asırdır 'zamana' ayar veriyor - KAYSERİ İzle

Yarım asırdır 'zamana' ayar veriyor - KAYSERİ İzle

Yarım asırdır "zamana" ayar veriyor - KAYSERİ - Saat dükkanından detaylar - Bahattin Koca ile röportaj - Saat tamirinden detaylar - Dükkandaki saatlerden detaylarYarım asırdır "zamana" ayar veriyor - Baba mesleği olan saatçiliği 50 yıldır devam ettiren 72 yaşındaki Bahattin Koca, kendisine getirilen eski saatleri teknolojiye yenilmeden, zamana direnerek tamir ediyor - Saatçi Koca: - "Eskiden meslek zordu. Şimdi saatçilik kolaylaştı. Şimdi yeni pilli saatler çıktı eski saatlere olan ilgi azaldı. Ben bu işi babamdan öğrendim, her gün babama baka baka bir şeyler öğrendim. 50 yıldır zamana ayar veriyorum" - "Haftanın her günü bu dükkan açık. Ben burada hiç sıkılmıyorum, her gün gelen iş farklı. Bu saatlerin tik tak seslerini duymam lazım"KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Bahattin Koca, baba mesleği olan saatçiliği 50 senedir 3 metrekarelik dükkanında devam ettiriyor.1968 yılından bu yana saat tamir eden Koca, ilçede bu mesleği ayakta tutmaya çalışan ender isimlerden biri olarak tanınıyor.Babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği mesleğini yarım asırdır sürdüren Koca, tamire getirilen saatlere "hayat vermeye" devam ediyor.Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine başladığı günden bugüne kadar zamanın su misali akıp gittiğini söyledi.

İşini sevdiğini ve 4 çocuğunu saatçilik yaparak okuttuğunu belirten Koca, "Eskiden meslek zordu. Şimdi saatçilik kolaylaştı. Şimdi yeni pilli saatler çıktı, eski saatlere olan ilgi azaldı." dedi.
Koca, saatçilik mesleğini babasından öğrendiğini, her gün ona baka baka bir şeyler öğrendiğini ifade ederek, "50 yıldır zamana ayar veriyorum. Günlük beş on kuruş da para kazanıyorum. Çocuklarımı da bu meslek sayesinde okuttum, evlendirdim. Bu mesleği elim ayağım tutana kadar devam ettireceğim. Bu yaştan sonra ben bir şey yapamam, kahveye mi gideyim?" diye konuştu.
Pazar günleri bile dükkana gelen Koca, "Haftanın her günü bu dükkan açık. Ben burada hiç sıkılmıyorum, her gün gelen iş farklı. Bu saatlerin tik tak seslerini duymam lazım." ifadesini kullandı.Koca, 3 metrekarelik dükkanında 50 yıldır işini severek yaptığını ancak işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını aktardı.Koca, elektronik saatlerin üretilmesiyle mekanik saatlerin değerini yitirdiğini, dükkanına eski ve yıpranmış saatlerin getirildiğini belirterek, "Eski saatler geliyor, onları da benden başka kimse yapamaz buralarda." dedi.

Tron Teknoloji Muhabir Uttu Irak 

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