Yarım asırdır sevdalinka söyleyip saat tamir ediyor - MOSTAR
- Saatçi dükkanından detaylar - Ekrem Duvnjak'ın şarkı söylemesi - Mostarlı saat ustası Ekrem Duvnjak'ın açıklamasıYarım asırdır sevdalinka söyleyip saat tamir ediyor - Bosna Hersek 'in Mostar şehrinde yaşayan 80 yaşındaki Ekrem Duvnjak, 50 yıldır hem sevdalinka olarak bilinen Boşnak halk müziği şarkılarını seslendiriyor hem de saat tamiri ile uğraşıyor - Mostarlı saat ustası Duvnjak: - "Kol, duvar ve cep saatlerinin yerini cep telefonları aldı. Bu durum benim işimi de olumsuz etkiliyor. Ama sağlığım imkan verdikçe dükkanımda sevdalinkalar eşliğinde saat tamir etmeye devam edeceğim"MOSTAR (AA) - GORDANA SİMOVİC - Bosna Hersek 'in güneyindeki Mostar şehrinde yaşayan 80 yaşındaki Ekrem Duvnjak, yarım asırdır hem sevdalinka olarak bilinen Boşnak halk müziği şarkılarını söylüyor hem de kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlardan saat tamirciliği ile uğraşıyor.Eski köprüsü ile meşhur, tarihi ve turistik Mostar'ın işlek sokaklarından birinde 50 yıldır saat tamir eden Duvnjak, müşterileri tarafından neşeli kişiliği ve söylediği sevdalinkalarla tanınıyor.AA muhabirine konuşan Mostarlı saat ustası Duvnjak, dükkanını ziyaret eden müşterileri mutlu gördükçe ve onların sorunlarına çözüm buldukça kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.
Dükkanında envaiçeşit saat tamiri yaptığını anlatan Duvnjak, "Her iş ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. İnsan işini severek yapmalı. Bu iş de benim için bir nevi aşk." ifadelerini kullandı.Duvnjak, Bosna'da 1992 - 1995 yıllarında yaşanan savaşın kendisini ve işini olumsuz etkilediğini kaydederek, karşılaştığı türlü zorluklara rağmen hiçbir zaman mesleğini bırakmayı düşünmediğini ifade etti. Saat tamirciliğine tam olarak 4 Ocak 1965'te başladığını kaydeden Duvnjak, 54 yıldır işini aşk ve özveriyle yapmaya devam ettiğini dile getirdi.Gelişen teknolojinin işini olumsuz etkilediğini aktaran Duvnjak, "Eskiden dağlar kadar işim olurdu. Uyumaya bile vaktimin olmadığı zamanlar oldu. Ama artık kol, duvar ve cep saatlerinin yerini cep telefonları aldı. Bu durum benim işimi de olumsuz etkiliyor. Ama sağlığım imkan verdikçe dükkanımda sevdalinkalar eşliğinde saat tamir etmeye devam edeceğim." dedi. - "Aradığım sakin ortamı sevdalinkalarda buluyorum"Kimi günlerde dükkanına hiç müşteri gelmediğini, kimi günlerde ise 10 ila 15 müşteri geldiğini anlatan Duvnjak, yaptığı işin sakin bir ortam gerektirdiğini ve bu nedenle aradığı sakinliği sevdalinkalarda bulduğunu söyledi.
Eski Yugoslavya döneminde farklı ses yarışmalarına da katıldığını belirten Duvnjak, "Mostar şehrinde ve Hersek bölgesinde yaşayan eskiler hatırlar. Benim için 'Küçük Duvnjak bülbül gibi şarkı söylüyor' derlerdi." diye konuştu. Saraybosna Radyosunun düzenlediği programlarda da sahne aldığını kaydeden Duvnjak, o dönemlerde seslendirdiği sevdalinkaların hala arşivlerde bulunduğunu ifade etti. Bugün Mostar'daki nadir saat ustalarından biri olan Duvnjak, hiçbir zaman hayal ettiği gibi bir müzik kariyerine sahip olmasa da Mostar'daki küçük saatçi dükkanında sevdalinkalar söylemeye devam edeceğini vurguladı.Ruhunu sevdalinkalarla dinlendirdiğini dile getiren Duvnjak, çocuklarının saat ustalığına meraklı olmadığını ve ailesinde bu işi sürdürecek biri bulunmadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.