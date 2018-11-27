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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yarım asırdır ahşaba şekil veriyor - ADIYAMAN İzle

Yarım asırdır ahşaba şekil veriyor - ADIYAMAN İzle

- Marangoz dükkanından genel ve detay görüntü - Tarihi Oturakçı Pazarından genel görüntü - Marangoz ustası Abuzer Özel, Nevzat Özel ve Erkan Özel ile röportaj - Genel ve detay görüntülerYarım asırdır ahşaba şekil veriyor - Adıyaman 'da küçük yaşta çırak olarak marangozculuğa başlayan 65 yaşındaki Abuzer Özel, tarihi Oturakçı Pazarı'ndaki iş yerinde yarım asırdır mesleğini sürdürüyor - Dört çocuğuyla aynı iş yerinde çalışan Abuzer usta, ahşaptan ekmek tahtası, kürek, baston, beşik, oklava, tarım aletleri gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor - Marangoz ustası Abuzer Özel:"Çocuklarımla çalışmaktan mutluyum. Güzel bir duygu. Çocuklarımla gurur duyuyorum. 5 aile geçimimizi tahtadan sağlıyoruz" - "Eskiden mesleğe rağbet daha fazlaydı ancak şimdi çırak bulamıyoruz. Mesleğe ilgi gün geçtikçe azalıyor"ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman 'da çocuk yaşlarda marangozluğa başlayan 65 yaşındaki Abuzer Özel, yarım asırdır ahşaba şekil verdiği ekmek teknesinde birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.Özel, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle bir ustanın yanında çırak olarak mesleğe başladı.
Kendini geliştiren ve kısa sürede kalfalığa ulaşan Özel, daha sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.Yarım asır önce Tarihi Oturakçı Pazarı'nda iş yeri açan ve burada mesleğini sürdüren Abuzer usta, her sabah erken saatlerde açtığı ekmek teknesinde yarım asırdır ahşaba şekil veriyor.Deposuyla 100 metrekarelik iş yerinde çocukları Nevzat (41), Erkan (34), Orhan (47) ve Nuri Özel (42) ile alın teri döken Abuzer usta, ahşaptan ekmek tahtası, kürek, baston, beşik, oklava, tarım aletleri gibi birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.Fabrikasyon üretimlerin yaygınlaşmasına rağmen mesleğini sürdüren Abuzer Özel, son dönemlerde çırak bulamamaktan dert yanıyor.Marangoz ustası Abuzer Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı mesleğini yarım asırdır aynı iş yerinde sürdürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Çocuklarına küçük yaşlarda marangozluk mesleğini öğretip yanına aldığını anlatan Özel, 25 yıldır dört çocuğuyla alın teri döktüğünü ifade etti.
Mesleğini sevdiğini dile getiren Özel, "12 yaşında bu mesleğe çırak olarak başladım. 50 yıldır usta olarak aynı dükkanda mesleğimi sürdürüyorum. Eskiden mesleğe rağbet daha fazlaydı ancak şimdi çırak bulamıyoruz. Mesleğe ilgi gün geçtikçe azalıyor." dedi.
İş yerinde ekmek tahtası, kazma ve kürek sapı, kanepe, sandalye, oklava, divan gibi çeşitli ürünler ürettiklerini dile getiren Özel, yaş ağacı kurutarak ürünlerini şekillendirdiğini kaydetti.
Tarihi Oturakçı Pazarı'nın ilk ustalarından olduğunu ifade eden Özel, "Çocuklarımla çalışmaktan mutluyum. Güzel bir duygu. Çocuklarımla gurur duyuyorum. 5 aile geçimimizi tahtadan sağlıyoruz. Geçinip gidiyoruz." diye konuştu.
- "Babayla çalışmak herkese nasip olmaz"Nevzat Özel, babası ile çalışmaktan memnun olduğunu dile getirerek, "Babamız ile 25 yıl çalışma güzel bir duygu. Herkese nasip olmaz. Biz de çocuğu olarak mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.
Erkan Özel ide 15 yıldır babasının yanında çalıştığını ve ekmeğini tahtadan kazandığını söyledi.

Pazarda uzun yıllar esnaflık yapan kişilerin babasının yanına geldiğinde duygulanıp ağladığını dile getiren Özel, "Bizim için bu güzel bir duygu. Mesleğimi seviyorum. Çocuklarım da hafta sonları yanıma gelip dedesiyle çalışıyor. Mesleğimizi eliminden geldiğince sürdürüyoruz." diye konuştu.

Aston Tarım Muhabir Ekmek Teknesi Irak 

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