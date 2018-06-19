Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Yarasa kanatlar' nefes kesti - ERZİNCAN Haberi

'Yarasa kanatlar' nefes kesti - ERZİNCAN Haberi

"Yarasa kanatlar" nefes kesti - ERZİNCAN - Sporcuların platformdan "wingsuit exit" hazırlık ve atlayış yapması - Sporcuların atlayışları ile ilgili Go - Pro görüntüleri - Sporcuların atlayışları sırasında geçişlerinden görüntü - Sporcuların paraşüt açarak platforma iniş yapmaları - Etkinliği izleyen vatandaşlardan genel görüntü "Yarasa kanatlar" nefes kesti - Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne "wingsuit exit" atlayışlarıyla devam edildi - Sporcuların 600 metreden yaptıkları ve zaman zaman saatte 200 kilometre hıza ulaştıkları atlayışlar nefes kestiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde, "wingsuit exit" atlayışları yapıldı.Kemaliye Gabani bölgesindeki etkinlikte sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "demir yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.Wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışına 10 sporcu katıldı.
Etkinlikte aynı anda kendilerini boşluğa bırakan 2 sporcu, yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütlerini açarak Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.Suya iniş yapan bazı sporcular ise nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Zaman zaman 200 kilometre hıza ulaştıkları belirtilen sporcuların atlayışı adeta nefesleri kesti.İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda kişi, atlayışları cep telefonlarıyla kaydetti.
Şenlikleri izlemek için gelen vatandaşlar, sporcuları cesaretlerinden dolayı tebrik ederek yaşanan heyecanın "inanılmaz" olduğunu vurguladı.Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, öğleden sonra Karanlık Kanyon'da bulunan "Sırat on Fırat" bölgesinde base jump atlayışları ile devam edecek.

Uzunlu Sudan Forma Cesar Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı