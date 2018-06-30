Yaralı sokak köpeğine zabıta sahip çıktı İzle

-Yarasının sarılması

-Ağrı kesici iğne vurulması

-Köpeğin zabıta personeli tarafından araca bindirilmesi, hayvan barınağına teslim edilmesi

-Zabıta görevlisinin yaralı köpeği hayvan barınağına teslim ettiğini söylemesi



( HATAY )- Sokak köpeği, tedavisinin tamamlanması için İskenderun Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi HATAY



- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu sokak köpeğine zabıta ekipleri sahip çıktı. Çaylı Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde yaralı sokak köpeği bulan vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, ön ayaklarından yaralandığı belirlenen sokak köpeği için veteriner hekim çağırdı. Ayakta durmakta zorlanan yaralı köpeğin vücudu sargı beziyle sarılarak ağrı kesici iğne vuruldu. Zabıta ekipleri yaralı sokak köpeğini, tedavisinin tamamlanması ve sağlığına kavuşması için İskenderun Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

