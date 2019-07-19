Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı İzle

-Yaralı baykuşu bulan işçilerin açıklamaları

-Yaralı baykuşu yetkililere teslimi

-Yetkiliden açıklamalar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğada ender görülen "peçeli baykuş" yaralı bir şekilde belediyeye ait kum ocağına sığındı. Kum ocağında görevli belediye personeli işe geldiklerinde iş makinelerinin yanında bulduğu yaralı baykuşa sahip çıktı. Beslemeye çalışsalar da kuşun dilinden anlayan olmadı. Peçeli baykuş tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisine teslim edildi. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilisi “Yaralı bir peçeli baykuş için ihbar oldu. Baykuşu aldık. Kanadında biraz yarası var. Çok önemli bir yara değil. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi barınağına, veteriner hekimlere baykuşu götürüp tedavi ettireceğiz. İyileşince tekrar tabiata salacağız“ şeklinde konuştu.

Peçeli baykuşu Sındırgı’da ilk kez gördüklerini belirten belediye personeli Cihat Küren, “Sabah geldiğimizde kepçenin altında bu kuşu gördük. Yakaladığımızda kuşun kanadı iki yerinden kırıktı. Milli Parklar Müdürlüğünü aradık. Tedavi edilerek doğaya salınması için yetkililere teslim ettik” şeklinde konuştu.



