Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yaralı olarak bulunan yavru ceylan tedavi edildi Haberi

Yaralı olarak bulunan yavru ceylan tedavi edildi Haberi

Ceylan detay

Yavru Ceylan Hastane Memur Hanlı Irak 

-Ahmet Bağlar ceylanı beslemesi
-Ahmet Bağlar röp
-Ceylanın memurlara teslim edilmesi
-Ceylanın hastaneye getirilmesi
-Ceylanın tedavi edilmesi
-Dr. Zeki Deveci röp
-Tedavi edilen Ceylan detay

( HATAY )- Hatay'da çiftçi Ahmet Bağlar bulduğu yaralı ceylanı biberonla besledi- Yavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çiftçiler tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Çiftçi Ahmet Bağlar, Kuletepe Mahallesi'de sabah saatlerinde tarlaya giderken yol kenarında yaralı ve hareketsiz olarak yatan bir yavru ceylan gördüğünde hemen durduğunu belirterek, "Hava soğuktu içim elvermedi orada bırakmayı, eve getirdim. Hayvanı evde önce ısıttım ve daha sonra biberonla karnını doyurdum. Hemen yetkililere haber verdim onlar da almaya geldi" dedi.
Yaralı ceylanı almak üzere Ahmet Bağlar'ın evine gelen Hatay Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü memurları ceylanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı ceylan burada tedavi altına alındı. Ceylan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren MKÜ Veterinerlik Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Zeki Deveci, bacaklarından yaralanan Urfa dağ ceylanını tedavi ettiklerini söyledi.

Tedavisi tamamlanan ceylan Hatay’da ceylan yetiştiriciliği yapan sahibine teslim edildi. (ADM-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı