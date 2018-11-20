Yaralı olarak bulunan yavru ceylan tedavi edildi Haberi

-Ahmet Bağlar ceylanı beslemesi

-Ahmet Bağlar röp

-Ceylanın memurlara teslim edilmesi

-Ceylanın hastaneye getirilmesi

-Ceylanın tedavi edilmesi

-Dr. Zeki Deveci röp

-Tedavi edilen Ceylan detay



( HATAY )- Hatay'da çiftçi Ahmet Bağlar bulduğu yaralı ceylanı biberonla besledi- Yavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi HATAY



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çiftçiler tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Çiftçi Ahmet Bağlar, Kuletepe Mahallesi'de sabah saatlerinde tarlaya giderken yol kenarında yaralı ve hareketsiz olarak yatan bir yavru ceylan gördüğünde hemen durduğunu belirterek, "Hava soğuktu içim elvermedi orada bırakmayı, eve getirdim. Hayvanı evde önce ısıttım ve daha sonra biberonla karnını doyurdum. Hemen yetkililere haber verdim onlar da almaya geldi" dedi.

Yaralı ceylanı almak üzere Ahmet Bağlar'ın evine gelen Hatay Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü memurları ceylanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı ceylan burada tedavi altına alındı. Ceylan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren MKÜ Veterinerlik Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Zeki Deveci, bacaklarından yaralanan Urfa dağ ceylanını tedavi ettiklerini söyledi.



Tedavisi tamamlanan ceylan Hatay’da ceylan yetiştiriciliği yapan sahibine teslim edildi. (ADM-

