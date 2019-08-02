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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı - BİLECİK

Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı - BİLECİK

- Leyleğin tedavisinden detaylar - Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'nın konuşması - Leylek tedavi sonrası görüntüYaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.Vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde bulunan leylek, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkez görevlileri, kanatlarından yaralı olduğu belirlenen leyleği tedaviye aldı.Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, kanatlarından yaralı leyleğin avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Leyleği tam olarak sağlığına kavuşuncaya kadar merkezde tutacaklarını daha sonra doğaya salacaklarını ifade eden Avcı, "İlimiz ve çevresinde örnek bir tedavi merkezi olarak şu ana kadar birçok yabani hayvanı tedavi ederek, doğal ortamına saldık. Örneğin, akbaba, şahin, ebabil kuşları, güvercin ve kumru tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktık. Yaralı leyleği de tedavisi bitene kadar burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

İsaf Salacak Babil Hayvan Irak 

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