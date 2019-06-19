Yaralı kerkenez tedavi altına alındı - SİVAS

- Yaralı kerkenezin görüntüleri - Güvenlik görevlisi ve çocukların konuşması - Yaralı kuşun tedavi için götürülmesi Yaralı kerkenez tedavi altına alındı - Sivas 'ta bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan kerkenez, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.Alibaba Mahallesi Vakıfbank İlkokulu bahçesinde bir kuşun okulun camına çarptıktan sonra yere düştüğünü gören çocuklar, durumu okulun güvenlik görevlisi Serdal Yavan'a bildirdi.Kuşun kanadından yaralandığını ve uçamadığını fark eden Yavan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.Bilgi verilmesi üzerine okul bahçesine gelen ekipler, yaralı kuşu tedavisi için teslim aldı.Kerkenezin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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