Yaralı kerkenez tedavi altına alındı - OSMANİYE

- Yaralı kerkenez kuşundan detaylar - Belediye ekiplerinin kerkenez kuşu ile ilgilenmesi ve yetkililere teslim etmesiYaralı kerkenez tedavi altına alındı - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cemalpaşa Mahallesi'nde devam eden yol çalışması sırasında, sol gözünden yaralı bir kerkenez gördü.Ekiplerin bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanları, yaralı kuşu tedavisi için il müdürlüğüne götürdü.Kerkenezin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.