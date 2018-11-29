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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı kerkenes tedavi altına alındı - AFYONKARAHİSAR

Yaralı kerkenes tedavi altına alındı - AFYONKARAHİSAR

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yaralı kerkenesten detaylar - AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın açıklamasıYaralı kerkenez tedavi altına alındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar kırsalında vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilen yaralı kerkenez, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Afyonkarahisar 'ın Salar beldesinde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan kerkenezin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşla irtibata geçti.Yaralı kerkenezi teslim alan ekipler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.AKÜREM’e getirilen yaralı kerkenezin kanadından yaralı olduğu anlaşıldı.AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaralı kerkenezin çekilen röntgeninde kırık tespit edilmediğini belirtti.
Kandır, "Yaralı kerkenez Salar beldesi kırsalında yol kenarında bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bize getirildi.
Gerekli kontrolleri yaptık. Sağ kanadında kırık olmadığı ancak bir yaralanma olduğu görüldü.
İlaç tedavisiyle eski sağlığına kavuşturarak tekrar doğaya salınmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
- "Kerkenez çiftçi dostudur"Tüm yırtıcı kuşlar gibi kerkenezin de çiftçi dostu olduğunu belirten Kandır, şunları kaydetti:"Tarım alanlarındaki kemirgenleri avlayan bu yırtıcı kuşlar, doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Vatandaşlardan kerkenez, şahin gibi yırtıcı kuşlara zarar vermemelerini istiyoruz."

Sosyal Medya Röntgen Yırtıcı Kuş Karahisar Harekete Geç 

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