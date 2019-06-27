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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı

Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı

GÜVERCİNDEN GÖRÜNTÜ

Yaralı Güvercin Bulduk 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı. Direğe çarparak ayağından ve gözünden yaralanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti. Güvercini bulan vatandaşlardan Mustafa Çapraz, “Kuşu, Gümüşlü Camisi'nin bahçesinde bulduk. Gözünden ve ayağından yaralıydı. Milli Parkları aradık. Geldiler, onlara teslim ettik. İnsanlık görevimizi yaptık” dedi.

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