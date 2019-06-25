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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı geyik yavruları tedavi altına alındı - AFYONKARAHİSAR

Yaralı geyik yavruları tedavi altına alındı - AFYONKARAHİSAR

- Geyik yavrularından görüntüler - Beslenme ve tedavi anından görüntüler - Geyiklerin AKÜREM bahçesinde görüntüleri - AKÜREM Müdürü Emine Hesna Kandır'ın açıklamasıYaralı geyik yavruları tedavi altına alındı - Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yaralı bulunan iki kızıl geyik yavrusunun, AKÜREM'de tedavisine başlandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yaralı bulunan iki kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi altına alındı.Arazide vatandaşlar tarafından bulunan iki geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Yaklaşık 15 - 20 günlük olduğu tahmin edilen geyik yavruları, ekipler tarafından AKÜREM'e getirildi.
Yapılan muayenelerinde, yavrulardan birinin sırt ve kasık bölgesinden yaralı, diğerinin ise bacağının kırık olduğu tespit edildi.Bacağı kırık geyik AKÜ Hayvan Hastanesi’nde ameliyat edilirken, diğer yavrunun da tedavisine başlandı.AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yavrunun da tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Geyik yavrularının insan yaşamına yakın alanlarda bulunduğunu belirten Kandır, şunları kaydetti:"Yavrulardan birisi muhtemelen köpek saldırısına uğramış, bu bir çoban köpeği olabilir. Sırtında ve kasık bölgesinde derin yaraları var. Tedavisine başladık. Diğer yavru ise yine dış etkenlerden kaçarken düşme veya çarpma sonucu bacağında kırık oluşmuş. Bir gözünde de tahribat var. Bacağı kırık geyik yavrusu ameliyat edildi. İki yavrunun da durumu gayet iyi. En kısa sürede iyileşmelerini umuyoruz."

Geyik Yavrusu Çoban Köpeği Karahisar Köpek Saldırısı Saldırı 

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