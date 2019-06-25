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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı

Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı

Koruma altına alınan dağ keçisi

Köpek Doğal Yaşam Alanı Dağ Keçisi Hayvan Irak 

-Görevlilerin keçiyi doğal alana bırakması
-Keçinin kapandan çıktıktan sonra koşması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde köpeklerin kovaladığı dağ keçisi çobanın sürüsüne katıldı.
Sürü sahibi tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü’ne haber verilmesi üzerine alınan dağ keçisi, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi görevlilerince muayene ve rehabilite edildikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Dağ keçisinin, Diyarbakır’da son yıllarda yapılan envanter ve fotokapan çalışmaları sonucu popülasyonu çok az olduğu belirtildi. Söz konusu türün Diyarbakır’da avcılar tarafından avlanmasının yasak olduğu, popülasyonu fazla olan illerde belirli sayıda av turizmi kapsamında 7 yaş üstü yaşlı ve erkek hayvanların avlatıldığı kaydedildi.
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