Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Yanımda Kal' filminin başkent galası - ANKARA

'Yanımda Kal' filminin başkent galası - ANKARA

"Yanımda Kal" filminin başkent galası - ANKARA - "Yanımda Kal" filmine Ankara 'da gala - Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın izleyicilerle buluşması - Çağlar Ertuğrul ile röportaj - Meriç Aral ile röportaj"Yanımda Kal" filmine Ankara 'da gala - Filmin başkentteki galasına, başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral katıldıANKARA (AA) - Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı "Yanımda Kal" filminin başrol oyuncuları başkentlilerle buluştu.İşkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikayesinin konu edildiği filmin bir alışveriş merkezinde düzenlenen galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.Başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.Ertuğrul, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin keyifli geçtiğini, filmin ruhunu ortaya çıkardıklarına inandığını söyledi.

Bu senenin Türk sineması için iyi bir yıl olduğunu düşündüğünü aktaran Ertuğrul, izleyicilere sevdikleri ve aileleriyle 2018'i sıcak, samimi bir film ile bitirmeleri tavsiyesinde bulundu.Ertuğrul, senaryodan itibaren güzel bir serüven geçirdiklerini ve gurur duydukları bir filmin ortaya çıktığını söyledi.

Aral da izleyiciyi çok naif bir film beklediğini belirterek, "İzleyicileri insanlığa, aşka ve hayata dair belki zaman zaman unutmuş olabilecekleri şeyleri hatırlatacak bir film bekliyor. Biz de gerçekten çekerken öyle hissettik. Umarım hissettiğimiz sıcaklığı, enerjiyi, filmle ilgili düşüncelerimizi yansıtabilmişizdir. Bizim hissettiğimiz sıcaklığı, çekimlerde filme verdiğimiz özeni umarım izleyici de hisseder." dedi.

Alışveriş Serüven Başkent Şarkıcı Alışveriş Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı