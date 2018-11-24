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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Yanık Ülke'yi sonbahar renklendirdi - MANİSA Haberi

'Yanık Ülke'yi sonbahar renklendirdi - MANİSA Haberi

"Yanık Ülke"yi sonbahar renklendirdi - MANİSA - Gediz Nehri ve çevresindeki ağaçların sonbaharın gelişiyle sarı ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar - Dron ile görüntüler - Adal kanyonu ve su uçtu şelalesinin görüntüleri"Yanık Ülke"yi sonbahar renklendirdi - Manisa 'nın Kula ilçesinde "Yanık Ülke" olarak da tanımlanan Kula Volkanik Jeoparkı, sonbaharla birlikte renkli manzaralara ev sahipliği yapıyorMANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa 'da yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, ağaç ve bitkilerin sarı, kırmızı ve kahverengisiyle birleşti.Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, özellikle yılın bu dönemlerinde doğaseverleri ve yürüyüş sporcularını kendisine çekiyor. - Demirci ve Sarıgöl'de sonbahar Manisa ’nın en yüksek ilçesi olan Demirci'de de sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösteriyor.Akıncılar Yolu, Türkmen Tepe ve Akçakertik mevkilerinde dik yamaçlar arasında kıvrılarak ilerleyen yollar, sonbahar renklerini barındıran manzarasıyla fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Manisa 'da sonbahar güzelliklerinin yaşandığı diğer bir bölge olan Sarıgöl ovasında da üzüm bağları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Şelale İlginç Görüntü Ziyaretçiler Peri Bacaları Sonbahar 

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