Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan orman alanında 'ay-yıldızlı' projede 35 bin fidan dikildi - SİVAS

Yanan orman alanında 'ay-yıldızlı' projede 35 bin fidan dikildi - SİVAS

Yanan orman alanında "ay - yıldızlı" projede 35 bin fidan dikildi - SİVAS - Koyulhisar'da fidan dikimi - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması - AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın konuşması - Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuşması SİVAS (AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında "ay - yıldız" şeklindeki oluşturulan bölgede 35 bin fidan toprakla buluştu.İlçeye bağlı Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü alanda, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği koordinesinde fidan dikildi.Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay - yıldız şekli oluşturulan alandaki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Sivas 'ta 511 bin fidan dikildiYurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sivas 'ta fidan dikildi.Yıldızeli ilçesi Ilıca mevkisindeki etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlar, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Ayhan, burada yaptığı konuşmada, " Sivas 'ta 49 noktada 511 bin 279 fidanın dikimi aynı anda gerçekleştirilecek. Geleceğe bırakılan en güzel miras budur." dedi.
Kentte bu yıl 4,5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Ayhan, çevre bilinci oluşması açısından herkesin buna sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Her okulun bir ormanı olmasını hedeflediklerini aktaran Ayhan, okula başlayan ve mezun olan her öğrenci için birer fidan dikileceğini ifade etti.
Milletvekili Yılmaz da programı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye yeşil alanı, ormanlık alanı artan ender ülkelerden biri." diye konuştu.
Belediye Başkan Hilmi Bilgin de daha yeşil bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Yıldızlı Sivil Toplum Orman Alanı Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı