Yamaç paraşütçülerin yeni adresi Hasan Dağı - BİLECİK
- Yamaç paraşütçülerinin uçuş için hazırlıkları - Yamaç Paraşütçü Yücel Balak'ın konuşması ve uçuşu - Yamaç Paraşütçü Yüksel Koçyiğit'in konuşması ve uçuşu - Çengeller Köyü Muhtarı Mehmet Kayhan'ın konuşmasıYamaç paraşütçülerin yeni adresi Hasan Dağı - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bulunan, kuş uçuşu 50 kilometreye varan mesafede havada kalma imkanı sunan bin 300 rakımlı Hasan Dağı, termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütçülerin ilgi odağı oldu - İstanbul'dan 9 arkadaşıyla gelen Koçyiğit: - "Turistik açıdan da görülmesi gereken bir yer. İstanbul'da çok yoğunluk olduğu için burası tam bir cazibe merkezi haline geldi"BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bulunan bin 300 rakımlı Hasan Dağı, İstanbul'daki yoğunluktan kaçan yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu.Kuş uçuşu 50 kilometreye kadar varan mesafede havada kalma imkanı sunan Hasan Dağı, giderek daha fazla yamaç paraşütçüsünü ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bölgeye gelen çok sayıda paraşütçü, Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar ilçelerinin üzerinde uçabiliyor.İstanbul'dan 9 arkadaşıyla gelen Yüksel Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sportif hava kulübünün üyesi olduğunu belirterek, Hasan Dağı'na 3 yıldır geldiklerini söyledi.
Bölge şartlarının yamaç paraşütü için çok elverişli olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:"Termal aktiviteleri kullanarak 3 bin metrelere kadar rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Geçen sene sezon bitimine yakın kuş uçuşu 50 kilometre uçuşum oldu, Ankara sınırına kadar gittim. Bu bölge için bir ilkti, Türkiye rekoru 350 kilometre. Bu bölgenin tanınması için bu bir ilk olmuştu. Turistik açıdan da görülmesi gereken bir yer. İstanbul'da çok yoğunluk olduğu için burası tam bir cazibe merkezi durumuna geldi. İstanbul'dan kaçan yamaç paraşütçüsü böyle yerler arıyor."Yücel Balak ise mesafe uçuşları açısından Hasan Dağı'nın çok elverişli olduğunu dile getirdi.Bölgenin Marmaralı yamaç paraşütçüsü tarafından giderek daha çok tanındığını anlatan Balak, "Bugün hep beraber uçuş gerçekleştireceğiz. Güzel termikler yakalarsak çalışan bir hava olduğu sürece iki saatten fazla uçtuğumuz oldu. Yeri geliyor 5 dakika sürüyor, yeri geliyor iki saat. Bu tutku anlatılmıyor, hep derler ya yaşanır anlatılmaz diye, bu da öyle bir şey. Yapmazsan sürekli içinde bir heves kalıyor." dedi. Balak, Hasan Dağı'nın son yılların keşfi olduğunu belirterek, "Adrenalin tavan yapıyor. Sonradan keşfedilen ama güzelliğini gördükten sonra kimsenin bırakmadığı bir yer. Tabiat parkı olma yolunda." ifadesini kullandı.Çengeller köyü muhtarı Mehmet Aysan da Hasan Dağı'nın yüksekliğinin bin 300 metre olduğunu dile getirerek, "İstanbul'dan 10 arkadaşımız geldi. Şu anda uçuyorlar. Geçtiğimiz sene çok yoğundu. İl Özel İdaresinin yardımlarıyla çok güzel yatırımlar yapılacak, yolları düzelecek inşallah. Cazibe halinde çok güzel bir yer. Duymayan kalmadı bölgeyi gelenlerin sayısı daha da artacak." diye konuştu.