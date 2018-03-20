Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

-BAŞKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMA DETAY



( SAKARYA -ÖZEL-HD)- Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar: “Bu çiçek açma, erken çiçek açma değildir” SAKARYA



- Yurdun pek çok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle ağaçlar erken çiçek açmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Bu çiçek açma erken çiçek açma değildir” dedi.

Yurdun birçok kesiminde soğuk havaların etkili olmasına rağmen sıcak havaların etkisini arttırdığı Sakarya’da ağaçlar çiçek açtı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde, soğuk kış günleri yerini güneşli havaya bıraktı. Sakarya’da yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açarak beyaza ve yeşile büründü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, çiftçiye önerilerde bulundu. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Havaların açık ve güneşli gitmesi sebebiyle, bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığın üzerinde gitmesi sebebiyle bitki olgunlaşma dönemini tamamladı ve çiçek açtı. Bu çiçek açma erken çiçek açma değildir. Şartlar yerine geldiği için, bitki güneşten yeteri kadar faydalandığı için olağan seyri içerisinde çiçek açtı. Fındık bitkisinin çiçek açtığı dönem mart ayı dediğimiz hava şartlarının değişken olduğu dönem ve geçmiş yıllar itibariyle bakıldığı zaman an an farklılıklar gösterebilen bir dönem. Dolayısıyla riske karşı erken açma diye bir tabir kullanılıyor. Mart ayı hepimizin bildiği gibi değişken hava koşullarının olduğu bir aydır. Bu çiçek açmanın oluşması sebebiyle hava koşullarında meydana gelecek olan bir değişme örnek verecek olursak aşırı soğuklar olunca don olması fındıkta yanma getiriyor. Bunun dışında sert rüzgarlardan kaynaklı, sisten kaynaklı bitkiye zarar veren çiçek açmış bunun döllenmesinden yanmasına kadar etki edebilecek bir süreci yaşanması sonucu gelebilir. Bu çiftçinin elinde olan bir durum değil” dedi.

“Cenabı Hak çiftçi için neyi taktir etmişse onunla karşılaşacak” Çiftçi’nin hava şartlarına karşı tedbirini almasını ve daha sonra Allah’a tevekkül etmesi gerektiğini belirten Başkan Bayraktar, “Çiftçi bitki çiçek açmadan önce özellikle bu değişken hava şartlarının olduğu mart ayında çiçek açmayı geciktirebilmek amaçlı bir takım tedbirler alınıyor. Bunlardan bir tanesi bordo bulamacı dediğimiz göztaşı ve kireç kullanarak bitkiye yapılan mücadeledir. Bu mücadelede belli bir sınır içerisinde etkili oluyor. Hava şartlarının olumlu gitmesi sebebiyle özellikle bölgemizdeki fındık başta olmak üzere meyve ağaçları çiçek açtı, inşallah bundan sonraki süreç içerisinde don, sis, aşırı rüzgar ve fırtınadan kaynaklı olumsuzluk yaşanmaz. Bu tür durumlara karşıda çiftçimiz kendi imkanlarıyla bitkiyi koruma altına almaya çalışıyorlar. Zaman zaman bu tür olaylar karşısında fındık bahçelerinde, meyve bahçelerinde samandı, lastik yakmaydı gibi tedbirlerle duman oluşturarak bitkinin hava şartlarından kaynaklı olumsuzluklardan en az etkilenmesi için mücadele yapmaya çalışıyor. Çiftçi üzerine düşeni yapıyor. Daha fazla ürün alabilmek için insan eliyle yapılacak olan şartları yerine getirmeye çalışıyor ve ondan sonra Allah’a tevekkül ediyor. Cenabı Hak çiftçi için neyi taktir etmişse onunla karşılaşacak. Ama insan eliyle yapılabilecek tedbirler alındıktan sonrada geriye kalan Allah’a tevekkül etmektir” diye konuştu.



