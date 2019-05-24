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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağmur sonrası Karadeniz çamura büründü

Yağmur sonrası Karadeniz çamura büründü

Denizin görüntüsü,

Şiddetli Yağış 

-Mavi ile sarı rengin görüntüsü,
-Kayalıklara çarpan dalgaların görüntüsü,
-Sahilin görüntüsü,
-Vatandaşlar ile röp, detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bin anda bastıran yağış sonrasında denizin rengi değişti. Karadeniz'e akan çamurlu su, geniş alana yayıldı. Karadeniz sahiline gidenler gördükleri karşısında şaşırdılar. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çay ve derelerin taşıdığı çamurlu su Karadeniz iki renge büründü. Vatandaşlar, şiddetli yağışlar sonrasında bu tür olayların yaşandığını söylediler. (ALI-
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