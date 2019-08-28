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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yağlı güreş UNESCO kampında tanıtıldı - EDİRNE

Yağlı güreş UNESCO kampında tanıtıldı - EDİRNE

- Yağlı güreş temsilinden görüntüler - Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel'in açıklaması - Edirne li güreşçiler, Güney Kore'de düzenlenen 3. Uluslararası Gençlik Dövüş Sanatları Kampı'nda yağlı güreşin tanıtımını yaptıEDİRNE (AA) - Türk ata sporu yağlı güreş, UNESCO tarafından Güney Kore'de düzenlenen 3. Uluslararası Gençlik Dövüş Sanatları Kampı'nda Edirne li güreşçiler tarafından tanıtıldı.UNESCO'nun davetlisi olarak Güney Kore'nin başkenti Seul'deki kampa katılan Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri, dünyanın farklı ülkelerinden kampa katılan sporculara ve davetlilere yağlı güreşi tanıttı.Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş katılımla düzenlenen kampta Türkiye'yi ve ata sporu yağlı güreşi başarıyla yansıttıklarını söyledi.

Yağlı güreş gösterilerinin ilgi odağı olduğunu belirten Yücel, "Gençlik kampında her ülke kendi kültürel dövüş sporunu tanıttı. Biz de Türkiye'yi geleneksel ata sporumuz yağlı güreşle tanıttık. Çok güzel bir temsil oldu." dedi.
Yağlı güreşi UNESCO vasıtasıyla tüm dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Yücel, şöyle devam etti:" Edirne 'yi, Türkiye'yi ve yağlı güreşi kampa katılanlara uygulamalı olarak anlattık. Kültürel paylaşımlar oldu. UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında düzenlenen kampta çok güzel eğitimler ve karşılıklı paylaşımlar oldu. Tabii özellikle yağlı güreş sadece bir spor değil. Yağlı güreş bir kültür. Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında yağlı güreşin önemli bir rolü var. Bun anlamda Güney Kore'de yağlı güreşi dünyanı farklı yerlerinden gelen katılımcılara anlattık. Bu temsili yapmamızda büyük emekleri olan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Toksöz ve Trakya Birlik Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum."

Yağlı Güreş Muhabir Başkent Güreş 

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