Yağlı güreş sevdalısı kentin pehlivanları destan yazıyor (2) - ANTALYA İzle
- Er meydanındaki mücadelelerin havadan görüntülenmesi - Pehlivanların güreşmesi - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile röportaj - Tribündeki güreşseverlerYağlı güreş sevdalısı kentin pehlivanları destan yazıyor - Güreşte 7 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Antalya 'da pehlivanlar ile güreşseverler, başta tarihi Kırkpınar ve Elmalı güreşleri olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda madalyaları topluyor - 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan çocuk güreşçiler de, büyüdüklerinde örnek aldıkları "dualı çayırın aslanı" başpehlivanlar gibi er meydanlarında nam salmak istiyor - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu: - "Yağlı güreş şüphesiz Antalya 'da çok sevilen branş. Elimizdeki yağlı güreş organizasyonlarına baktığımız zaman tıklım tıklım dolu tribünlere her yaş grubundan insanların özel ilgisi var. Antalya 'da güreş kültürü, sevdası var"ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Ata sporu yağlı güreşin yoğun ilgi gördüğü Antalya 'da, yetişen pehlivanlar katıldıkları müsabakalarda başarılarıyla dikkati çekiyor.Güreşte 7 bin lisanslı sporcuya sahip Antalya 'da, yağlı güreş ayrı bir öneme sahip. Kentte yaşayan 7'den 70'e güreşseverler, adeta güreşle yatıp güreşle kalkarak Antalya 'daki spor organizasyonlarının yanı sıra değişik illerdeki yağlı güreşleri kaçırmıyor.658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de en çok izleyici Antalya 'dan gitti. Edirne'deki Antalya rüzgarı er meydanında da esti.Tüm boylara bakıldığında çoğu pehlivan Antalya adına güreşirken, Antalya ağırlığı finale de yansıdı. Finalde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, hemşehrisi Orhan Okulu'ya karşı güreşti, kazanan yine Antalya oldu.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 11 yılda Antalya lı pehlivanlar Mehmet Yeşil Yeşil (2009 - 2010), Ali Gürbüz (2011 - 2012 - 2019), İsmail Balaban (2013 - 2017), Orhan Okulu (2015 - 2018) 9 kez şampiyon oldu.Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Tarihi Elmalı Güreşleri'nde ise Antalya Kumlucalı Orhan Okulu son 6 yıldır üst üste başpehlivanlığı kimseye kaptırmıyor. Okulu'dan önce iki yıl (2011 - 2012) son Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, 2010'da ise yine Antalya lı Osman Aynur, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.Şimdi kentte 6 - 8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 7 asırlık Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da "dualı çayırın aslanları", altın kemer için er meydanında kozlarını paylaşacak.667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan çocuk güreşçiler, bir gün, örnek aldıkları başpehlivan ağabeylerinin seviyesine ulaşabilmek için disiplinle aralıksız çalışıyor. - En çok sevilen branş Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kenti Antalya 'nın ecdat yadigarı "yağlı güreş"in beşiği konumunda bulunduğunu söyledi.
Kentte Yörük kültürünün hakim olmasından dolayı ata sporu yağlı güreşin önemli yer tuttuğunu ifade eden Hacıcaferoğlu, "Yağlı güreş şüphesiz Antalya 'da çok sevilen branş. Elimizdeki yağlı güreş organizasyonlarına baktığımız zaman tıklım tıklım dolu tribünlere her yaş grubundan insanların özel ilgisi var. En kalabalık güreş seyircisini Antalya 'da görüyoruz. Antalya 'da güreş kültürü, sevdası var." dedi. - "Güreşte hep yeni bir sayfa açılacak" Antalya lı pehlivanların sezon boyu değişik yerlerde yapılan güreşlerde birçok başarı elde ettiğine dikkati çeken Hacıcaferoğlu, şunları kaydetti:"Bu yıl yağlı güreşteki başarılara baktığımız zaman Antalya lı pehlivanlar, Kırkpınar'da 21 madalya kazandı. Altın kemeri de Antalya kazandı. Finalde yine Antalya 'dan iki güreşçi izledik. Antalya 'daki bu güreş sevdası, tamamen coğrafyamızın ve yöre halkının kültüründen kaynaklanan birtakım geleneklerimizin yaşatılmasından kaynaklanıyor. Bundan sonra da tüm branşlarda olduğu gibi Antalya 'da güreşlerde hep yeni sayfa açılacaktır."Yağlı güreşin yanı sıra minder güreşinde de Antalya 'nın önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Hacıcaferoğlu, ilçelerde güreş antrenmanların sürekli yapıldığını, ihtiyaç duyulan spor malzemelerin karşılandığını, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde güreş eğitim merkezlerinin bulunduğunu bildirdi. - Çocuk güreşçilerin kürsü hedefi"Tozkoparan" da mücadele veren Antalya lı güreşçi Mehmet Mert Güngör (16) de yağlı güreşe bu yıl başladığını belirtti. Minderde güreşirken arkadaşının tavsiyesiyle yağlı güreşe geçiş yaptığını dile getiren Güngör, "Ailem de destek veriyor. Ali Gürbüz'ü örnek alıyorum. Hedefim başpehlivan olmak. Elmalı güreşlerine de katılacağım. Elmalı'da kürsüde yer almak istiyorum." diye konuştu. "Ayak boyu"nda güreşen Onur Çelik (15) ise dört yıldır severek güreştiğini, Elmalı'da derece yapmak istediğini ifade etti.
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