Yabancı öğrenciler Ordu'da kampa girdi Haberi

- Yabancı öğrencilerin ziyarete gelişleri - Öğrencilerin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile tokalaşması - Öğrencilerden görüntüler - Yılmaz'ın konuşması - Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu'nun konuşması - Öğrencilerin konuşmaları - Hediye takdimi - Fotoğraf çekimi - Yerli Düşünce Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği "1. Uluslararası Yerli Düşünce Gençlik Şenliği" 29 ülkeden öğrencilerin katılımıyla başladı - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz:"Yabancı öğrencilerin Ordu 'da olması bizim açımızdan heyecan ve mutluluk verici"ORDU (AA) - Yerli Düşünce Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği "1. Uluslararası Yerli Düşünce Gençlik Şenliği" başladı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun genel başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneğince gerçekleştirilen şenlik kapsamında kente gelen 29 ülkeden 100'ü aşkın öğrenci, Ünye ilçesinde kampa girdi.Ünye Yunus Emre Kuruluş Kamp Alanı'nda gerçekleşen gençlik şenliğine katılan öğrenciler, kurulan stantlarda yöresel kıyafetleri, müzikleri, kültürel eşyaları ve kitapları tanıtma fırsatı buldu.Öğrenciler şenlik kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti.Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafından Ordu 'ya gelen 100'ü aşkın öğrenciyi ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.
Yabancı öğrencileri Ordu 'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Yabancı öğrencilerin Ordu 'da olması bizim açımızdan heyecan ve mutluluk verici. Öğrencilerimizin geldiği ülkeler, bizim gönül ve manevi bağlarımızın olduğu ülkeler. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hem ülkelerinizde hem de Türkiye'nin mihmandarlığında, gelecekle ilgili düşüncelerinizin şimdiden olumlu olmasını temenni ediyorum."Yılmaz, rengi, dili ve mezhebi ne olursa olsun herkesi insan ve kardeş olarak sevdiklerini vurgulayarak, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise 29 ülkeden 100'e aşkın öğrenciyi Ordu 'da ağırlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ordu 'ya gelen öğrencilerin yüzde 70'inin doktora, yüzde 20'sinin yüksek lisans, yüzde 10'unun ise lisans öğrencisi olduğunu belirten Gündoğdu, öğrencilerin yaklaşık bir hafta Ordu 'da kalacağını, bu süre zarfında kentin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret etme imkanı bulacaklarını kaydetti. Ordu 'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi ve Yerli Düşünce Derneği'ne teşekkür etti.Konuşmaların ardından öğrenciler ve Enver Yılmaz, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.