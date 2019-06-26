Yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı Haberi

-Yaban keçisinin ot taşlar üzerinde ot yemesi

-2 tane yaban keçisinin ot yemesi

-Gece yaban kedisinin kısa görüntüsü

-Yaban keçisinin taşlar üzerinde görüntüsü



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana ilk kez yaban keçisi ve kedisi yakalandı. Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde av koruma ekiplerinin denetimleri devam ederken, harekete duyarlı fotokapan cihazları ile 24 saat görüntü kaydediliyor. Bu yöntemle aynı zamanda kaçak avcılığın da önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda sahalara yerleştirilen fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandı. Burdur'da varlığı daha önce de bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türleri ilk kez görüntülendi. Kayıtlar kurumun internet sitesinden de paylaşıldı.

