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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Vosvos tutkunları lösemili çocuklar için 'gaza bastı' - BOLU

Vosvos tutkunları lösemili çocuklar için 'gaza bastı' - BOLU

Vosvos tutkunları lösemili çocuklar için "gaza bastı" - BOLU - Etkinliktenden detaylar - Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman'ın açıklaması - Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun'un konuşması - Vosvoslardan görüntülerVosvos tutkunları lösemili çocuklar için "gaza bastı" - Bolu 'da bu yıl ilk kez düzenlenen Vosvos Şenliğine katılan "vosvos" sahipleri, lösemili çocuklara göl turu attırdıBOLU (AA) - Bolu 'da bu yıl ilk kez düzenlenen Vosvos Şenliğine katılan "vosvos" sahipleri, lösemili çocukları Gölköy Gölü çevresinde gezdirdi.Şenlik kapsamında Gölköy Sulama Göleti mevkisindeki mesire alanında kamp kuran 150 vosvos tutkunu, Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneğinden yardım alan 10 lösemili çocuk için tur düzenledi.
Kamp alanına aileleri ile gelen lösemili çocuklar, şenliğe katılan vosvoslarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra "vosvos" sahipleri, lösemili çocukları Gölköy Gölü çevresinde gezdirdi. Bolu Vosvos Sevenler Derneği (BOLVOS) Başkanı İsmail Duman, "Lösemili Melekler"in katkısıyla düzenledikleri kampın sona erdiğini belirterek, "Hem Vosvos kampı hem de Lösemili Meleklere bir jest yapmak için çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bunu ilk defa bu sene yaptık. Daha sonrası da gelecek inşallah. Her sene bunu gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun da vosvos tutkunlarının kendilerine ait alanda kamp yaptığını vurgulayarak, "Lösemili Melekler Derneği, Bolu 'da bulunan ve yaklaşık 400 üyesi bulunan bir dernek. BOLVOS'un Türkiye'nin her yerinde vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe de ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuz için bir gezi düzenledik." ifadesini kullandı.Dün başlayan şenlik, sona erdi.

Vosvos Hatıra Fotoğrafı Allah 

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