Volkan Konak Almanya'da konser verdi - KÖLN

- Volkan Konak konserinden bölümlerVolkan Konak Almanya'da konser verdiKÖLN (AA) - Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.Köln Maritim Hotel'de sahneye çıkan Konak, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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