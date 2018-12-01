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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vezirköprü'de 'dev semaver maketi' ilgi çekiyor - SAMSUN

Vezirköprü'de 'dev semaver maketi' ilgi çekiyor - SAMSUN

Vezirköprü'de "dev semaver maketi" ilgi çekiyor - SAMSUN

: - Vezirköprü'de "dev semaver maketi" ilgi çekiyor - İlçe girişine konulan semaver maketinin detay görüntüsü - İlçe sakinlerinden Murat Erdem'in konuşmasıVezirköprü'de "dev semaver maketi" ilgi çekiyor - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde belediye tarafından tanıtıma katkı sağlaması amacıyla ilçe girişine konulan yassı "dev semaver maketi", ilgi odağı olduSAMSUN (AA) - Samsun 'da, Vezirköprü Belediyesi tarafından ilçe girişine konulan "dev semaver maketi", ilgi çekiyor.İlçenin tanıtımına katkı sağlamak ve ilçeye özgü semaveri ön plana çıkarmak amacıyla Vezirköprü Belediyesi tarafından yaptırılan yassı "dev semaver maketi", ilçenin girişine konuldu.Boyutu ile dikkati çeken yassı semaver, vatandaşların da ilgi odağı oldu.Vezirköprü Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu, ilçeye özgü yassı semaveri tescillemişti.Kalaylı sac malzemeden yapılan yassı semaver, ilçe halkı tarafından yaygın olarak kullanılıyor.İlçede üç işletme tarafından el işçiliği ile üretilen semaverin satışı da 8 işletmede gerçekleştiriliyor.Tarihi Bedesten içinde üretilen yassı semaverin fabrikasyon üretimine geçilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.İlçe sakinlerinden Murat Erdem, AA muhabirine, dev semaver maketinin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirerek, "İlçemizde üretilen yassı semaverin patenti alınarak ilçemiz adına tescillenmişti. Bu aşamadan sonra sembol haline gelen yassı semaverin ilçemiz girişine maketinin yapılması da güzel oldu." dedi.

Fabrika Patent Muhabir 

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