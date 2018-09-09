Veteran güreşçi öğrencileriyle şampiyonaya hazırlanıyor - ZONGULDAK İzle
- Hazırlıklardan detaylar - Milli sporcu Varol Demirköse ile röportaj Veteran güreşçi öğrencileriyle şampiyonaya hazırlanıyor - Geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 70 kiloda dünya üçüncüsü olan 49 yaşındaki Varol Demirköse, Rusya'da düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını öğrencileriyle sürdürüyor - Milli sporcu Varol Demirköse: - "Benim yaş grubumda ve ayarımda sporcu olmadığı için ben de bu açığı öğrencilerimle kapatıyorum. Onlar da bu açığı doldurmaya çalışıyorlar" - "Bu yıl ki hedefim Rusya'nın Perm kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 70 kilogramda altın madalya almak ve şanlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak"ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Bulgaristan'da geçen yıl düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda dünya 3'üncüsü olan 49 yaşındaki Varol Demirköse, Rusya'nın Perm kentinde düzenlenecek şampiyonaya öğrencileriyle hazırlanıyor. Zonguldak İl Özel İdaresinde çalışan, İl Özel İdare Yolspor güreşçisi ve Güreş İl Temsilcisi olan Demirköse, geçen yıl yaklaşık 27 kilo vererek 70 kiloda katıldığı Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapılan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu.Bu yıl Rusya'nın Perm kentinde 5 - 7 Ekim'de düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 46 - 50 yaş grubunda grekoromen stilde şampiyonaya katılacak olan Demirköse, kentte kendi yaş grubunda sporcu olmadığı için hazırlıklarını öğrencileriyle sürdürüyor.Varol Demirköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 yıldır güreş sporuyla uğraştığın, 1991'de antrenör, 1993'te hakem ve 1998'den itibarende güreş il temsilcisi olarak güreş sporuna hizmet etmeye çalıştığını söyledi.
Yaklaşık 35 yıldır sayısız sporcu yetiştirdiğini ve milli takıma sporcu verdiğini anlatan Demirköse, şu ifadeleri kullandı:"Güreş hayatım şanlı bayrağımızı dalgalandırmakla geçti. Gençlik yıllarımın yanı sıra üniversite hayatımda çeşitli dereceler yaptım fakat güreş sporu bir hastalık. Bir kere ayağınız mindere değdi mi kopamıyorsunuz. Yaşımız geçmiş olsa da yine de şanlı bayrağımızı dalgalandırmak var. Bu yüzden de 35 yaş üstü olan veteran grubunda müsabakaya girmeye devam ettik."Demirköse, geçen yıl şampiyonada üçüncü olduğunu anımsatarak, "Bu yıl ki hedefim Rusya'nın Perm kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 70 kilogramda altın madalya almak ve şanlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak." diye konuştu. - "Cenazem güreş salonundan kalkacak" Zonguldak 'ta kendi yaş grubunda sporcu olmadığını anlatan Varol Demirköse, şöyle devam etti:"Benim yaş grubumda ve ayarımda sporcu olmadığı için ben de bu açığı öğrencilerimle kapatıyorum. Onlar da bu açığı doldurmaya çalışıyorlar. Güreşin bir yaşı yok. Biz Rusya'da şanlı bayrağımızı dalgalandırdıktan sonra geleceğiz ve öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Benim cenazem bile güreş salonundan kalkacak."Demirköse, geçen yıl dünya üçüncüsü olmasının ardından yaklaşık bir yıldır neredeyse her gün idman yaptığını belirterek, Rusya'da altın madalya kazanmak için elinden geleni yapacağını aktardı. - "Rakiplerimi takip ediyorum"Geçen yılki rakiplerini takip ettiğine dikkati çeken Varol Demirköse, sözlerini şöyle tamamladı:"Daha çok çalışıyorum. Ben ucu ucuna şampiyonluğu kaçırmak istemiyorum. Türk'ün gücünü göstererek, eze eze rakiplerimi yenerek şampiyonluğu almak istiyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Hepsi geçmişte şampiyon güreşçiler ama biz de boş değiliz. Türk'ün gücünü göstermemiz lazım."