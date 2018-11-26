Veliaht Prensin ziyaretine karşı Tunuslular sokağa döküldü - TUNUS
: - Tunus 'taki Habib Burkiba Caddesi'nde toplanan göstericilerden detaylar - Suudi Arabistan karşıtı sloganlar atan göstericilerden detaylarTUNUS (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete karşı, Tunus lular protesto gösterisi gerçekleştirdi.Başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyaretine karşın " Tunus toprağını kirletmeye, hayır" çağrısıyla protesto gösterisi düzenledi.