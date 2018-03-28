Vefat eden eşinin bilgisayarlarını okula bağışladı - KARABÜK
- Okuldan detay - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in konuşması - Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir'in konuşması - Kaymakam Ürkmezer'in bağışçı İrem Küçükdonkal'a teşekkür belgesi vermesi - Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün Kulüp başkanı Celil Özdemir'e teşekkür belgesi vermesi - Bilgisayar salonun açılışını yapılması - Salonun gezilmesi - Bilgisayarlardan detay - Kütüphanenin açılması - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde iki hafta önce hayatını kaybeden internet kafe işletmecisi Subutay Küçükdonkal'ın eşi, iş yerinde bulunan bilgisayarları okula bağışladıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yardımsever bir kadın, iki hafta önce vefat eden eşinin işlettiği internet kafedeki bilgisayarları ortaokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılması için bağışladı.Edinilen bilgiye göre, Müzekent Motosiklet Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kirkille Ortaokulu'nun tadilat, malzeme temini, öğrencilerin ihtiyaçları ve kütüphanesinin yapımını üstlendi.Kulübe de üye olan ve iki hafta önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden internet kafe işletmecisi Subutay Küçükdonkal'ın ailesi, iş yerinde bulunan 13 bilgisayarı okula bağışlama kararı aldı.Kulüp üyeleri tarafından dış cephe boyası, temizlik ve temizlik malzemesi, aydınlatma, kütüphane, çok amaçlı salon, kitap, defter ve boya ihtiyaçları, kıyafet yardımı yapılan okulda açılış töreni düzenlendi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür etti.Safranbolu'nun eğitimde başarılı bir ilçe olduğunu ifade eden Ürkmezer, "İlçemizde hayırseverler çeşitli katkılarda bulunuyorlar, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Beni en fazla etkileyenler birlikte yapılan etkinlikler. Bu da Müzekent Motosiklet Kulübü'ndeki arkadaşlarımız iyi niyetle ellerini taşın altına koymayı sosyal sorululuk çerçevesi altında değerlendirdiler. Rahmetli Subutay kardeşimizin ailesi de bilgisayarlarını bu okula bağışladılar. Bu da bu projenin bir çerçevesi oldu. Kendisi de bir motosiklet sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir de amaçlarının bölgede bilinçli ve düzgün motosiklet kullanmayı öğretmek olduğunu belirtti. 2014'ten beri hizmet etmeye gayret ettiklerini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:"Okula ilk geldiğimizde sadece boyama amaçlı gelmiştik. Bunu sosyal medyada yayınladıktan sonra desteklerin artmasıyla okulumuzun birçok eksikliğini giderdik. Kardeş okul olarak benimsedik biz, inşallah okulumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."Konuşmaların ardından Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, bağışçı İrem Küçükdonkal ve Özdemir'e çiçek takdim etti.Daha sonra İrem Küçükdonkal ve ailesi, bağışlanan bilgisayarlarla kurulan salon ve kütüphanenin açılışında öğrencilere hediye dağıttı.