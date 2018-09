Van Kedi Villası'nda beş yıldızlı konfor İzle

-Ziyaretçilerin kedilere ilgisi

VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde faaliyet yürüten Van Kedi Villası'nda özenle korunan Van kedilerine beş yıldızlı otel konforuyla hizmet veriliyor. Van'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, dünyaca ünlü ve cana yakınlığı, ipeksi beyaz kürkü, değişik göz renkleri ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri, Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda özel bir ilgiyle yetiştiriliyor. Van kedilerinde saf bir ırk elde edebilmek ve neslini korunması amacıyla 1992 yılında hizmete açılan Van kedi evi, geçen zaman içinde hizmet kalitesini geliştirerek ismini ‘Van Kedi Villası’ olarak değiştirdi. İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, hayvanlara verilen konforlu hizmet konusunda Türkiye’de Van Kedi Villası gibi bir merkezin olmadığını belirtti.

Van kedilerine beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, “Burası 1992 yılında Van kedisi neslinin tükenmeye yüz tutmasıyla kurulan bir merkezdir. Tabi yıllar içinde birçok tadilat geçirdik, birçok yenilik yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden bu yapının gelmiş olduğu seviye itibariyle, hem başkalarının yaptığı hataların bize mal olmaması adına kendi adımızı değiştirdik. Burada kedi evi villası adını tüm hakkıyla kullanıyoruz. Pozisyonumuz da o yöndedir. Buradaki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet ediyoruz. Van kedisinin bu şekilde organizasyonu, bina yapısı, hem üretim, hem sahiplendirme, hem araştırma, hem bilinçlendirme, hem de eğitim çalışmalarının birlikte yürütebildiği Türkiye’de böyle bir merkez yok. Dünyada da barınma amacıyla kullanılan binalar var ama bir neslin korunması için bu amaçla kurulan ender yerlerden bir tanesiyiz” dedi.

Van Kedi Villası’nda 8 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini hatırlatan Kaya, “Burada kedilerin muayenesi, sağlığı, tedavisi, üretimi ve beslenmesiyle ilgili komple bir faaliyet yürütülüyor. Hizmeti 7-8 kişilik bir ekiple sağlıyoruz. 3 bin metrekarelik kapalı alanımız var. Merkezimiz her gün deterjan ve çamaşır sularıyla yıkanıyor” diye konuştu.

“Van kedisiyle ilgili duyarlılık her geçen gün artıyor” Kedi villasında günlük yaklaşık 700 ziyaretçi ağırladıklarını ve kedilere olan duyarlılığın her geçen gün arttığına dikkat çeken Kaya, “Burada günlük 600-700 ziyaretçi ağırlıyoruz. Hem gelen kedi sahiplendirme taleplerinden, hem gelen ziyaretçi yoğunluğundan, hem de diğer faaliyetlerde insanların göstermiş olduğu duyarlılıktan anlıyoruz ki Van kedisiyle ilgili bilinçlenme önemli bir seviyeye gelmiş durumda” dedi.

Birçok ilde hayvan barınaklarının olduğunu, ancak Van Kedi Villası gibi bir yeri ilk kez gördüğünü ifade eden Berivan Yurdakul isimli ziyaretçi ise, “Bu kedi villasında kedilerin üretiminden, bakımına, neslinin korunması için yapılan çalışmalar beni şaşırtmıştı. Bu çok iyi bir şeydir. Burada kedilerin hayatta kalınmasına yardımcı olunuyor. Çünkü bu hayvanlar dışarıda ölüm tehlikesi altındalar. Burası barınak tarzından çok, Van kedisinin neslinin korunması için faaliyet yürüten bir yer ve ben bunu duyunca çok mutlu olmuştum” şeklinde konuştu.