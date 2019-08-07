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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van'ın 'Nazlı' kedisi 10 yavru doğurdu - VAN

Van'ın 'Nazlı' kedisi 10 yavru doğurdu - VAN

Van 'ın "Nazlı" kedisi 10 yavru doğurdu - VAN

: - Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinden görüntü - Kedi evine gelen ziyaretçiler - 10 yavru dünyaya getiren kedi - Yavru kedilerden görüntü - Yavru kedilerin bakımı - Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın konuşması - Merkezde görevli Mehmet Atabayır'ın konuşması Van 'ın "Nazlı" kedisi 10 yavru doğurdu - Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında bulunan Van kedisi "Nazlı", tek seferde 10 yavru dünyaya getirdi - Prof. Dr. Abdullah Kaya: - "Bu doğum, Van kedilerinde şimdiye kadar duyabildiğimiz en yüksek rakam. Buna rekor diyebiliriz"VAN (AA) - MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisi "Nazlı", tek seferde 10 yavru doğurdu.Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşü" ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlığı arasında yer alan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor.Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor.Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde korumaya alınan kedilerden "Nazlı" da tek batında 10 yavru doğurdu."Nazlı", bugüne kadar en fazla yavru dünyaya getiren Van kedisi olarak kayıtlara geçti.Yavrularıyla merkezde oluşturulan odaya alınarak özel bakım uygulanan kediye, sütünün yavrularına yetmesi için gıda takviyesi uygulanıyor. - " Van kedileri ortalama 4 yavru doğruyor"Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedisi neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Bilimsel çalışmalarla kedilerin popülasyonunun her geçen yıl arttığını anlatan Kaya, şu bilgileri verdi:" Van kedileri ortalama 4 yavru doğuruyor. Bu yıl bir kedimizin 10 yavru doğurmasına çok sevindik. Koruma altında olan bir hayvanda bu derece çok sayıda doğum olması bizi mutlu etti. Keşke tüm kedilerimiz 10 tane yavru doğursa. Bu doğum, Van kedilerinde şimdiye kadar duyabildiğimiz en yüksek rakam. Buna rekor diyebiliriz. Kedilerin sayısındaki artış önemli bir gelişme. Annede 8 meme olduğu için her yavruya bir meme düşmüyor. Anne ve yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Eğer anne sütü yetmezse takviye önlemler alıyoruz." - "Ziyaretçi sayımız sürekli artıyor"Kedi sayısıyla birlikte merkeze gelen ziyaretçi sayısının da arttığını belirten Kaya, sahiplenme duygusu ve yapılan tanıtımlarla toplumda da bu konuda bilincin geliştiğini ifade etti.
Ziyaretçi sayısının günlük 500'ün altına düşmediğini kaydeden Kaya, "Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi geliyor. Kedilerin her yönüyle bir kültürel varlık olduğunu ve bunun korunup tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Merkezde görevli Mehmet Atabayır da ilk kez 10 yavru doğuran bir kedi gördüğünü aktararak, "Burada 22 yıldır görev yapıyorum. En çok 8 yavru dünyaya getiren kedi görmüştük. Bu yıl 10 yavru dünyaya getiren kedimizle özel ilgileniyoruz. Sürekli kontrol ediyoruz. Beslenmelerine çok dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda Takviyesi Yabancı Turist Sayılar Ziyaretçiler Sevindik 

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