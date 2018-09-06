" Van Gölü'nün Sırları" Akdamar Adası'nda sergilendi
: - Sergiden detaylar - Konuşmalar" Van Gölü'nün Sırları" Akdamar Adası'nda sergilendi - Van 'daki Akdamar Adası'nda, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın 25 yıl boyunca Van Gölü'nde çektiği fotoğraflardan oluşan, " Van Gölü'nün Sırları" sergisi açıldıVAN (AA) - Van 'daki Akdamar Adası'nda, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın 25 yıl boyunca Van Gölü'nde çektiği fotoğraflar sergilendi.Ceylan ve ekibinin yıllardır gölde çektiği fotoğraflardan oluşan Van Gölü'nün Sırları konulu sergi, Gevaş Kaymakamlığının desteği ile Akdamar Adası'nda açıldı.Fotoğraf sergisinin açılış kurdelesi, Vali Yardımcısı ve Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile kesildi.Vali Yardımcısı Çınar, Ceylan ve ekibinin çektiği fotoğraf ve görüntü ile hazırladığı kitabın kent için büyük önem taşıdığını söyledi.
Tahsin Ceylan da " Van Gölü Canavarı" efsanesinin ardından bölgede çalışmalarına başladığını belirterek, şunları dile getirdi:" Van Gölü'nde daha önce görüntülenmeyen ekolojik ve arkeolojik birçok keşif yaptık. Bu keşifler gerek ülke gerekse yurt dışı medyasında geniş yer aldı. Van Gölü birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir değer. Yaklaşık 25 yıldır Van Gölü'nün birçok bilinmeyenini görüntüledik ama eminim ki daha bir o kadarı da vardır. Van Gölü'nün yanı sıra havzanın çeşitli noktalarında da birçok dalış yaptık. Bunların hepsini derledik, topladık ve ortaya böyle bir eser çıkardık. Öyle sanıyorum bu eser Van Gölü'nün altı ile ilgili yapılan ilk kitap özelliğini taşıyordur."Ceylan, kitabın hazırlanmasında emeği geçen dalgıçlar Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Serkan Ök ve Mehmet Fatih Çelikel, projenin sponsoru Van lı iş adamı Abdullah Haksever ile destek veren kurumlara teşekkür etti. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da sergiyi gezerek Ceylan ve ekibine başarı diledi.Gevaş Belediye Başkanı Hakan, kitabın Van Gölü ile ilgili yapılan en kapsamlı çalışma olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.Sergiyi gezen davetlilere 192 sayfalık " Van Gölü'nün Sırları" kitabının tanıtımı yapılarak hediye edildi.Sergi, 9 Eylül'e kadar gezilebilecek.