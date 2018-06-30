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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Van Gölü'nde yeni kale kalıntılarına rastlandı - BİTLİS Haberi

Van Gölü'nde yeni kale kalıntılarına rastlandı - BİTLİS Haberi

- Su altı kalıntılardan detaylar - Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile röportaj - Dalgıçın hazırlanıp dalış yapmasından detaylar - Dalgıç Cumail Birol ile röportajVan Gölü'nde yeni kale kalıntılarına rastlandı - Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı: - "Van'ın karasal alanlarında çok güçlü arkeolojik ve kültürel yapılar olduğunu biliyoruz. Bunun suyun içinde de olması bizi çok heyecanlandırdı" - "Su altı görüntülerini izledik. Bu gördüklerimiz bizde hayranlık uyandırdı. Çok güçlü anıtsal bir mimarinin su altında devam ettiğini gördük. Adilcevaz Kalesi'nin devamı niteliğinde bir mimari oluşum var"BİTLİS (AA) - Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nde araştırma yapan belgesel ekibi, gölün derinliklerinde yeni kale kalıntıları tespit etti.TRT'nin "Mavi Tutku" belgeseli ekibi, önce drone ile havadan görüntülediği göle dalış yaptı.Burada bir süre inceleme yapan ekip, Adilcevaz Kalesi'nin uzantısı olduğu tahmin edilen yeni kale kalıntılarına ulaştı.Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyıya yakın alanda oldukça ilginç ve dikkat çekici mimari yapılar keşfedildiğini söyledi.

Bu yapıların kendilerini heyecanlandırdığını belirten Işıklı, "Van'ın karasal alanlarında çok güçlü arkeolojik ve kültürel yapılar olduğunu biliyoruz. Bunun suyun içinde de olması bizi çok heyecanlandırdı. Bir süredir göle dönük hedeflerimiz ve araştırma projelerimiz vardı. Bu belgesel çekimleriyle güzel sonuçlar elde edildi." dedi.
Işıklı, yeni görüntüler üzerinde çalışma yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Su altı görüntülerini izledik. Bu gördüklerimiz bizde hayranlık uyandırdı. Çok güçlü anıtsal bir mimarinin su altında devam ettiğin gördük. Adilcevaz Kalesi'nin devamı niteliğinde bir mimari oluşum var. Bu aşamadan sonra biz arkeologlar ve sanat tarihçiler su altı çalışmaları ile bu arkeolojik dokuyu analiz edip tarihi ve işlevinin ne olduğu konusunda bilgi edineceğiz. Bu yapıların Orta Çağ ağırlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ama daha kapsamlı ve sistematik çalışmalar yapılması gerekiyor. Orta Çağ'da burası çok önemli bir merkez ve bir kapı konumunda."Dalgıç Cumali Birol ise birkaç gündür belgesel ekibiyle yeni çalışmalar yaptıklarını anlattı.Van Gölü havzasında keşfedilmeyi bekleyen yeni yapılar bulunduğunu vurgulayan Birol, "Buradaki mikrobiyalitlerle ilgili gerek karadaki kısmı gerekse su altındaki kısmının turizme açılması konusunda çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.
Van Gölü'nde iki yıl önce de 4 kilometrelik alanı kaplayan ve "su altı peribacaları" olarak bilinen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dikitler (mikrobiyalit) görüntülenmişti.

Uzunlu Tarihçi Belgesel Ekibi Arkeoloji Belgesel 

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