Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Van’da olmaz' dediler 5 yıl önce diktiği ağaçtan fındık hasadına başladı İzle

'Van’da olmaz' dediler 5 yıl önce diktiği ağaçtan fındık hasadına başladı İzle

Fındık ağaçlarından görüntü

İpekyolu Muhabir Fındık Hasadı Kar Yağışı Hobi Bahçesi 

- Ağaçtaki fındıklardan görüntü
- Ağaçtaki fındıkların toplanması
- Yerdeki fındıkların toplanması
- Toplanan fındıklardan detay
- Suat Uğur ile röportaj
- Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL)- 'Olmaz dediler' ama Van’da fındık yetiştirdi VAN

- Türkiye’de yaygın olarak Karadeniz Bölgesi’nde yetişen ve ülkemizde en çok ihracatı yapılan tarım ürünlerinden olan fındık, Van’da da yetiştirildi. Van’da hobi olarak çiftçilik yapan 49 yaşındaki Suat Uğur, 5 yıl önce bahçesine diktiği fındık ağaçlarından ürün toplamaya başladı.
Zamanının büyük bir bölümünü oluşturduğu hobi bahçesinde geçiren Uğur, bakımını ilgiyle sürdürdüğü fındık ağaçlarından bu yıl ürün elde etmenin sevincini yaşıyor. Van merkez Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Uğur, bundan 5 yıl önce bir fındık fidesi aldı. Aldığı fındık fidesini ‘ya tutarsa’ diyerek oluşturduğu hobi bahçesine diken ve bakımını özenle yapan Uğur, 5 yıl sonra fındık hasadını aldı. İHA muhabirine konuşan çiftçi Suat Uğur, oluşturduğu hobi bahçesinde diktiği fındık fidesinden 5 yıl sonra ürün aldığını belirtti.
Ağaçlardan yaklaşık 20-30 kilogram fındık aldığını ifade eden Uğur, “Bu bahçeyi ilk kurduğumuzda hobi bahçesi olarak kurduk. Ne bulduksa ektik. Fındık Van’da olmaz, kışın çok soğuk ve sadece Karadeniz’de yetişir dediler. Bizlerde bir süs ağacı olarak düşündük ve denemek istedik. Diktikten 3-4 yıl sonra ağaçtan iyi bir verim alınca devam ettirdik. Şu an ağaçlardan 20-30 kilogram fındık toplayabiliyoruz” dedi.
“Çarşıda aldığımız fındıklardan hiçbir farkı yok” Elde ettiği fındıkların piyasadaki fındıklardan tat ve aroma olarak farksız olduğuna dikkat çeken Uğur, “Çocuklar eğlence amaçlı toplayıp tüketiyor. Bizlerde ticari amaçla yetiştirmedik. Bu bahçeyi hobi bahçesi olarak kurduğumuz için fındık ağacı da bizde öyle kaldı. Van’da ciddi bir çalışma olursa fındık üretiminde bir Trabzon gibi olabilir. İlimiz kış bölgesi ve çok fazla yağmur almadığı için fındık da nemli bölgeleri sever. Ancak fındık ağacı buna rağmen ilimizdeki iklim şartlarına oyum sağladı ve çok da harika meyve alabiliyoruz. Fındıklar ince kabuklu, tat ve aroma bakımından da çarşıda aldığımız fındıklardan hiçbir farkı yok" dedi.
Van merkez Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin fazla kar yağışı almadığını belirten Uğur, bakımı özenle yapılan fındık ağaçlardan ürün alınabileceğini kaydetti.
(YLM-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı