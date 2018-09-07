Van'da festival coşkusu

- Festival alanına girişten detaylar - Çadırların kurulmasından detaylar - Konserden detaylar - Festival alanından detaylar - Gevaş ilçesinde düzenlenen doğunun ilk ve tek gençlik festivali olma özelliğine sahip "GezginFest Van " başladı - Sabah saatlerinden itibaren festival alanına akın eden binlerce genç, belirlenen alanlara çadırlarını kurdu, ünlü müzik gruplarının konserleri eşliğinde eğlendiVAN (AA) - Van 'ın Gevaş İskelesi yakınındaki Dokuzağaç köyü sahilinde düzenlenen doğunun ilk ve tek gençlik festivali olma özelliğine sahip "GezginFest Van " başladı. Üç gün sürecek, 22 sanatçı ve grubun sahne alacağı gençlik festivaline katılan doğa ve kamp tutkunları ile müzikseverler, sabah erken saatlerden itibaren festival alanına akın etti.Uzun kuyrukların oluştuğu festival alanı girişinde güvenlik kontrolünden geçen binlerce genç, daha sonra belirlenen bölgelerde çadırlarını kurmaya başladı. Festivalin ilk gününde, 150 bin metrekarelik alanda düzenlenen etkinliklerin startı verilirken, jandarma ve özel güvenlik de hem karada hem denizde güvenlik önlemi aldı.Çadırları kurduktan sonra Van Gölü'nde yüzmeyi de ihmal etmeyen gençler, daha sonra Kurtalan Ekspres müzik grubunun konserini izleyerek eğlendi.Festivalde konserler dışında oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot şov, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, ritim atölyesi gibi etkinlikler de yer alıyor.9 Eylül'de sona erecek festivalde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi grup ve sanatçılar gençlerle buluşacak.Ayrıca Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü İranlı müzisyen Muhsin Namcu da festivalde sahne alacak.