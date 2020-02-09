Van'da 765 yerleşim yeri ulaşıma kapandı İzle

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( VAN )- Uçak seferleri iptal edilirken, 765 yerleşim yeri ulaşıma kapandı VAN



- Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar nedeniyle 415 mahalle ile 350 mezra olmak üzere toplam 765 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi konusunda da sürücüleri uyardı. Uçuşlarda iptal ve rötar Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'da yapılması planlanan uçak seferleri, hava koşulları nedeniyle Ankara ve İstanbul illeri için iptal edilirken, diğer illere olan uçuşlar ise rötar yaptı. Yol açma çalışmaları devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri; merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. “Kar bazen felakete dönüşüyor” Kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu belirten vatandaşlar ise Bahçesaray ve Çatak yollarında meydana gelen çığ olayları gibi nedenlerden dolayı kar yağışının aynı zamanda bir felakete de dönüşebildiğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)



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