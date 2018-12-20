Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in fotoğrafları seçmesi ve fotoğraflara oy vermesi - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı - Adnan Ertem:"Anlamlı fotoğraflar, hikayesi olan fotoğraflar var. Benim de en çok hikayesi olan fotoğraflar ilgimi çekti. Oylamada da hikayesi olan fotoğraflar yoğunluktaydı, seçmekte zorlandım açıkçası"ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ertem, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Ertem, "haber" kategorisinde, Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerlerine taşınmasını konu alan Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" isimli fotoğrafına oy verdi.Bir tarihi eserin temelinden hiçbir zarar görmeden başka bir yere nakledilmesinin önemli bir olay olduğunu vurgulayan Ertem, geçmişte bu tip eserlerin gereken hassasiyetin gösterilmemesi sebebiyle suyun altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.Artuklu Hamamı'nın taşınmasının muazzam bir maliyet ve emek istediğine işaret eden Ertem, "Bu fotoğraf tarihi eserlere ne kadar değer verdiğimizin bir göstergesi. Türkiye'nin hem restorasyon tekniklerinde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor hem de eserlere ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. İkisinin bir arada olması bence çok önemli bir husus." dedi.
"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Ertem, fotoğrafın özellikle hayvan haklarının önemini ortaya koymak noktasında hassasiyet oluşturduğunu, önemli mesajlar verdiğini vurguladı. Ertem, hayvanların insanları hiçbir zaman bırakmayan dostları olduğunu dile getirdi.Ertem, "spor" kategorisinde de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etmesini konu alan Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafını oyladı.Guliyev'in dünyada Türkiye'nin adını duyurduğunu aktaran Ertem, atletizmin en çok sevilen spor dallarından biri olduğunu ifade etti.
Ertem, yaşam kategorisinde drone ile çekilen fotoğrafların tablo gibi olduğunu da belirterek, "Anlamlı fotoğraflar, hikayesi olan fotoğraflar var. Benim de en çok hikayesi olan fotoğraflar ilgimi çekti. Oylamada da hikayesi olan fotoğraflar yoğunluktaydı, seçmekte zorlandım açıkçası." diye konuştu.
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Arakanlı Müslümanların çektiği sıkıntıları, Yemen'in çığlığını da dünyaya duyuracak daha çok fotoğraf görmek istediğini sözlerine ekledi.

Hayvan Hakları Restorasyon Altın Madalya Yurt Dışı Milli Atlet 

İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı