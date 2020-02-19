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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
'Usta' oyunu sahneye konuldu - AMASYA

'Usta' oyunu sahneye konuldu - AMASYA

"Usta" oyunu sahneye konuldu - AMASYA - Salondaki izleyiciler - Oyundan kesit - Ahmet Yenilmez'in konuşması - Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı'nın konuşması - Yenilmez'in imza dağıtmasıAMASYA (AA) - Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatından kesitlere yer verdiği "Usta" oyunu, Amasya 'da sahnelendi.Ölümünün 102'nci yılında 2. Abdülhamid'i anma etkinlikleri kapsamında Amasya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, ilgi gördü. Oyunu izleyen sanatseverler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.Oyunun ardından Amasya Valisi Osman Varol, Yenilmez'e ve sahne arkadaşlarına çiçek ile fidan dikme plaketi verdi.Yenilmez, burada yaptığı konuşmada, 2. Abdülhamid'i anlamadan Milli Mücadele'yi anlamanın mümkün olmayacağını söyledi.

O dönemde 2. Abdülhamid'in yaşadıklarının farklı bir şeklinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaşatılmaya çalışıldığını belirten Yenilmez, "O da bir insandı. Hataları da vardı kusurları da ama çok büyük hizmetleri oldu. İzlediğiniz oyundaki hiçbir repliği ben yazmadım. Ya kızı Şadiye Sultan'ın hatıratıdır ya da kendisinin. Hiçbir kelime katmadım." dedi.
Döneminde Abdülhamid Han hakkında Avrupa'da çizilen karikatürlerle bugün Erdoğan için çizilenlerin benzerliğine dikkati çeken Yenilmez, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kadrosu, onun açtığı okuldan mezun oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamid Han nereden bıraktıysa oradan alıp devam ettirmiştir." ifadesini kullandı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da Türklerin dünyada sonradan ortaya çıkmış bir millet olmadığını vurgulayarak, "Tarihe damga vuran bir milletin evlatları olarak geçmişimizin bizim üzerimizdeki haklarını biliyoruz. Geçmişimizle bağımız bizi her zaman mutlu etmiştir. Geçmişle olan bağımızı bir anlamda gözyaşlarıyla kurmuş olduk." diye konuştu.

Karikatür Irak 

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