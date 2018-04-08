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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
'Usta' oyunu Hatay'da sahnelendi Video

'Usta' oyunu Hatay'da sahnelendi Video

"Usta" oyunu Hatay 'da sahnelendi - "Usta" isimli tiyatro oyununundan detay görüntüler - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in açıklamaları - Seyircilerden detaylarSinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Hatay 'da sahnelendi.HATAY (AA) - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelenen ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden itibaren hayatını anlatan "Usta" adlı oyun, tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.Ziraat Bankasının destekleriyle hazırlanan oyun, yaklaşık 2 saat sürdü. Oyunda, Ahmet Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.Yenilmez, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı sebebiyle "Usta" isimli tiyatro oyununu 81 ilde sahneleyeceklerini söyledi.

"81 vilayet 100 noktada" parolasıyla yola çıktıklarını ifade eden Yenilmez, şunları kaydetti:"Muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir misafirperverlik. Tabii özellikle burada oyunun sahnelenmesi, farklı bir duygu ve atmosfere sebebiyet oluyor. Dün 100 yıl önce de aynı şeyler, bugün de aynı şeyler. Ben tüm Hatay lılara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın Bey'e, bölge müdürüne çok teşekkür ediyorum."Açıklamasında, Anadolu Ajansına da teşekkürlerini ileten Yenilmez, "Her gittiğimiz yerde Anadolu Ajansı bizi yalnız bırakmadı. Başta Sayın Genel Müdür olmak üzere muhabir arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Oyunun ardından davetliler, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla sahnelenen oyunu, Hatay vali yardımcıları Orhan Mardinli ve Bilal Ölmez, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ziraat Bankası Adana 2. Bölge Müdürü Ertuğrul İspaha da izledi.

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