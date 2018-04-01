Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Uşak'ta deve güreşi heyecanı Haberi

Uşak'ta deve güreşi heyecanı Haberi

- Develerden detay görüntüler - Deve güreşinden detay görüntüler - Selçikler Belediye Başkanı Osman Çakar ile röportajUŞAK (AA) - Uşak 'ın Sivaslı ilçesinde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 40 deve güreşti.İlçeye bağlı belde olan Selçikler'de belediye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik Cıngıl Çayırı Güreş Arenası'nda gerçekleştirildi.
Çok sayıda vatandaşın izlediği organizasyonda develerin kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.Müsabakalarda uzun süre güreşen ve yenişemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.Gazetecilere açıklama yapan Selçikler Belediye Başkanı Osman Çakar, Türk geleneği olan deve güreşlerini Uşak 'ta ilk kez düzenlediklerini, ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, gelecek yıl deve sayısını 100'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.
Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapılırken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.Halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların konser verdiği etkinliğin sonunda derece alan develerin sahipleri ödüllendir

Deve Güreşleri Güneşli Hava Güreş Güneşli 

İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı