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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta 17 kedi parçalanmış halde bulundu

Uşak’ta 17 kedi parçalanmış halde bulundu

Uşak ' ta sahipsiz kedilere yardım eden kadının bahçesine giren köpekler 17 kedi yavrusunu parçalayarak öldürdü. Vahşi katliama savcılık el koydu.

Atatürk Kedi Katliamı Hayvan Sevgisi 


Edinilen bilgiye göre olay, Uşak merkez Atatürk Mahallesi Akdemir Sokak'ta oturan hayvansever Gönül Ersöz'e ait evin bahçesinde yaşandı. Yaklaşık 25'e yakın kediye bakan Ersöz ' ün bahçesine, önceden aralarında husumet olan H.S. isimli kişinin köpekleri girdi ve 17 adet yavru kediyi vahşice parçaladı. Bahçesine girdiğinde korkunç manzarayı gören Ersöz durumu, polise bildirdi.

Hayvan sever Gönül Ersöz yaşanan vahşeti şu sözlerle anlattı; “Bahçemde beslediğim birçok kediden 17 yavru kediyi, sabah uyandığımda parçalanmış halde buldum. Hemen polisi aradım şikayette bulundum. Sonrasında da savcılığa ilettim şikayetimi. Evim korunaklı olduğu için köpeklerin girebilmesi için birisinin kapıyı açması gerekiyor. Şüphelendiğim bir genç var buda durumu itiraf etmiş zaten. Fakat 'Ben yapmadım, köpekler yaptı. Ben köpekleri çıkarmak için bahçeye girdim ' demiş. Bu vahşeti yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum '
Savcılık yaşanan vahşetle ilgili soruşturma başlatırken, ifadesi alınan köpeklerin sahibi H.S. serbest bırakıldı. Köpeklerle ilgili bir işlem henüz yapılmadı.
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