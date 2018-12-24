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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın eserlerini görüp maketlerini yaptılar - ŞANLIURFA

Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın eserlerini görüp maketlerini yaptılar - ŞANLIURFA

- Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Yol Arkadaşım Mimar Sinan" projesi - Ödül töreninden genel ve detaylar - Yapılan maketlerden görüntüler - Mimar Sinan sinevizyon gösterimi - Öğrencilere ödüllerin verilmesi - Dereceye giren maketten detay görüntüler - Dereceye giren Sema Koçal'ın açıklaması - Proje koordinatörü öğretmen Seyyide Özkan'ın açıklamasıUrfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın eserlerini görüp maketlerini yaptılar - Mimar Sinan'ın eserlerini ziyaret eden öğrenciler, hayranlıklarını maketlerine yansıttıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlenen proje kapsamında öğrenciler, Mimar Sinan'ın eserlerinin maketini yaptı.Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Yol Arkadaşım Mimar Sinan" projesi kapsamında okulda eğitim gören bir grup öğrenci, Mimar Sinan’ın İstanbul ve Edirne'deki mimari eserlerini ziyaret etti.Yaklaşık 15 öğrenci 4 gün boyunca Süleymaniye ve Selimiye Camileri ve köprüleri ile hanları gezerek inceledi.Gezinin ardından 27 eserin maketini yapan öğrenciler, dereceye girmek için yarıştı.Okul öğretmenlerinden oluşan 3 kişilik jürinin değerlendirmesinin ardından Süleymaniye Camisi'nin maketini yapan 12. sınıf öğrencisi Semra Koçal birinci oldu.Düzenlenen ödül töreninde konuşan Proje Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seyyide Özkan, projenin amacının Mimar Sinan’ı anlamak olduğunu belirtti.
Projenin temelinin gezi faaliyetleri olduğunu dile getiren Özkan, "Amacımız öğrencilerin kitaplarda gördükleri eserleri yerinde gösterebilmekti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sayesinde, onların destekleriyle bu eserleri İstanbul’da görme şansı yakaladık. Sonrasında da okulumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklara Mimar Sinan sevgisini, saygısını ve hürmetini kazandırmayı başardığımıza inanıyoruz." dedi.
Öğrencilerin projeye yoğun bir katılım sağladıklarını kaydeden Özkan, projenin 2 ay sürdüğünü söyledi.

Yarışmada birinci olan Semra Koçal ise Mimar Sinan’ın birbirinden değerli ve eşsiz eserler yaptığını dile getirdi.Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'ni yapmak için 8 yıl uğraş verdiğini ifade eden Koçal, şöyle konuştu:"En başta iyi olmadığı söylense de aksine çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Bundan esinlenerek böyle bir eser yapmaya karar verdim. Bir hafta uğraştığım projede atık malzeme kullandım. Birinci oldum çok mutluyum, çok güzel bir duygu, başardığıma sevindim."Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül Töreni Öğretmenler Öğretmen Koordinat Öğrenciler 

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