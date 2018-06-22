Urfa'ya 'Şanlı' unvanı verilişinin 34. yılı - ŞANLIURFA
Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 34. yılı - ŞANLIURFA - Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 34. yılı - Şanlıurfa Garnizon Şehitliği - Törene katılanlar - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in çelenk sunumu - Öğrencilerin şiir okuması - Vali Erin'in konuşması - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar'ın konuşması - Vali Erin'in Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilmesi için TBMM'ye teklif sunan eski milletvekili Osman Doğan'a plaket vermesiUrfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 34. yılı - TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı"' unvanı verilişinin yıl dönümü törenle kutlandı - Vali Abdullah Erin: - "İşgalci Fransız güçlerini bozguna uğratarak 11 Nisan 1920 tarihini kurtuluş günü olarak kutlayan Urfalıların bu kahramanlığı, ulusal bağımsızlığımızın elde edilmesinde de büyük bir moral kaynağı olmuştur"ŞANLIURFA (AA) - Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilişinin 34. yıl dönümü törenle kutlandı.Vali Abdullah Erin, Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Urfalıların Kurtuluş Savaşı’nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıklar dolayısıyla kente, TBMM tarafından 12 Haziran 1984 tarihinde "Şanlı" unvanının verildiğini hatırlattı.Tüm şehitlere rahmet dileyen Erin, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın yaşandığı yıllarda, tüm imkansızlık ve yoksulluklarına rağmen kutsal saydıkları bayrak ve vatan uğruna düşman karşısına dikilen ve işgalci Fransız güçlerini bozguna uğratarak 11 Nisan 1920 tarihini 'Kurtuluş Günü' olarak kutlayan Urfalılar'ın bu kahramanlığı, ulusal bağımsızlığımızın elde edilmesinde de büyük bir moral kaynağı olmuştur." dedi. Erin, Urfalıların hiçbir zaman insanlar arasında etnik ayrım yapmadan, Türk’ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sıyla birlikte ve barış içerisinde yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:"Tarihin her döneminde vatanının, hürriyet ve bağımsızlığının sembolü olan bayrağının, maneviyatının, kültür ve medeniyetinin ebediyen yaşaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Şanlıurfa lılar, kutsal saydıkları bu değerlerin tehlikeye düştüğü her zaman aynı fedakarlığı göstermiş, birlik ve beraberlikleri ile kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacaklarını ispatlamışlardır. İnsanlık tarihi boyunca sıkıntı içinde bulunan her millete, güvenli bir sığınak olan Urfa, bugün de binlerce yıllık medeniyet birikiminin gereği olarak 500 binden fazla Suriyeliyi kendi vatandaşından ayırt etmeden sahiplenerek, koruyup kolluyor. Sergilediği insanlık, emperyalizmin vahşiliğine ve insan haklarından bahsettiği halde, savaştan ve ölümden kaçan insanları çoluk çocuk demeden ölüme terk eden, sahile vuran Aylan bebeklerin cesetlerini görmezden gelen Batılı zihniyete karşı ilan edilen bir ültimatomdur. " Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar da Şanlıurfa halkının gerek 1980 yılı öncesi gerek milli mücadele yıllarında gerekse de Çanakkale Savaşı'nda birlik ve beraberliğini bozmadığını vurgulayarak, "Türk milleti ne olursa olsun birlikte gülen, birlikte ağlayan bir millettir. Bizler birlikte sevindiğimiz gibi birlikte ölmeyi ve ağlamayı da biliriz. Kimin sayesinde? Bu toprakların altında yatan şehitlerimiz sayesinde." ifadelerini kullandı.Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilmesi için TBMM'ye teklif sunan eski milletvekili Osman Doğan da o dönem Meclisteki girişimlerini ve yaptığı çalışmaları anlattı.Konuşmaların ardından Vali Erin, Osman Doğan'a plaket verdi.