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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ünlü oyuncu Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında - MUĞLA Haberi

Ünlü oyuncu Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında - MUĞLA Haberi

- Fatma Girik'in anne ve kardeşi ile sandık başına gelişi - Fatma Girik'in oy kullanması - Oy kullanan vatandaşlardan görüntülerÜnlü oyuncu Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında - Muğla 'da, sanatçı Fatma Girik, annesi ve kardeşi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde ünlü oyuncu Fatma Girik, annesi ve kardeşi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Fatma Girik, 94 yaşındaki annesi Münevver ve kardeşi 72 yaşındaki Müesser Girik ile oy kullanacakları sandığa geldi.Annesinin sağlık sorunları olmasına rağmen oyunu kullanması için sandık başına getiren Girik'e, duyarlılığından dolayı bazı vatandaşlar teşekkür etti.Girik, oy kullandıktan sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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