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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden köy çocukları için kitap kampanyası - KASTAMONU

Üniversite öğrencilerinden köy çocukları için kitap kampanyası - KASTAMONU

- Üniversite öğrencilerinden köy çocukları için kitap kampanyası - Kitap kutularından detay - Toplanan kitaplardan detay - Öğrencilerin kitap bırakmasından detay - Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Nayan'ın konuşması - Öğrencilerden Merve Ucuzova'nın konuşması - KYK Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak'ın konuşması Üniversite öğrencilerinden köy çocukları için kitap kampanyası - KYK Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Muş'taki köy okulunun kütüphanesi için kitap kampanyası başlattıKASTAMONU (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Muş'taki köyde öğrenim gören çocuklar için kitap kampanyası başlattı. Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Nayan, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü Köyü Ortaokulu'nda müdürlük yapan ağabeyinin okulda kütüphane oluşturmak istediğini söylemesi üzerine kitap kampanyası başlatmaya karar verdi.Düşüncesini paylaştığı Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki arkadaşlarının desteğini alan Nayan, kitap kampanyası başlattı.Nayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin kütüphane kurmak amacıyla yardım istemesinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun izniyle kampanyayı başlattıklarını, yurttaki çeşitli noktalara kitap toplama kutuları yerleştirdiklerini anlatan Nayan, ayrıca kırtasiye malzemesine de ihtiyaç duyulacağını düşünerek bu tür talepleri de geri çevirmediklerini kaydetti.
İlginin oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Nayan, "Arkadaşlarımızın, öğrencilerin ilgisi çok güzel. Her geçen gün kitap sayımız artıyor. Yıl sonuna doğru kampanyamızı tamamlayıp kitaplarımızı göndermeyi düşünüyorum." dedi.
Öğrencilerden Merve Ucuzova da projeyi öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Proje beni çok heyecanlandırdı. Hemen kütüphanemdeki birkaç kitabı alıp kutuya attım. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara yardım etmek boynumuzun borcu, inşallah bir katkım olur." ifadelerini kullandı.KYK İl Müdürü Reşat Asrak da sosyal ve kültürel faaliyetlere kurumlarının her zaman destek verdiğini vurguladı.KYK'nin Türkiye genelinde Gönül Bağı Projesi'ni uyguladığını anlatan Asrak, "Öğrencilerimizin duyarlı talebi bizleri çok mutlu etti. Biz de Gönül Bağı Projesi kapsamında kitap kampanyasına destek verebileceğimizi söyledik. İnşallah toplanan kitaplar oradaki öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlar. Öğrencilerimizin gayretlerini takdirle karşılıyor, elimizden geldiği kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Kütüphane Muhabir Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler Irak 

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