Üniversite öğrencileri görme engelliler için klavye tasarladı - AFYONKARAHİSAR İzle
- Görme engelliler için tasarlanan klavyeden detaylar - Proje de yer alan öğrenci Gizem Kasarcıoğlu ile röportaj - Proje de yer alan öğrenci Tuğçe Kevser Karaman ile röportaj - Görme engelli öğrenci Arda Yiğit Eski ile röportajÜniversite öğrencileri görme engelliler için klavye tasarladıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği’nde okuyan iki öğrenci, görme engellilerin bilgisayarı rahatlıkla kullanabilmeleri için üç boyutlu yazıcıyla Braille alfabesinden oluşan klavye tasarladı.Gizem Kasarcıoğlu ve Tuğçe Kevser Karaman, 2 yıl önce Afyonkarahisar Kadayıfçıoğlu İlkokulu’ndaki görme engelliler özel sınıfına öğrenciler için kitap okumaya gitti.Braille alfabesi hissi veren 3D yazıcı ile oluşturulan taşınabilir klavyeyi okul bitirme projesi olarak hazırlayan, aynı zamanda bu proje ile bir teknoloji firması tarafından düzenlenen "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışmasına katılan Kasarcıoğlu ve Karaman, bu yarışmada finale kalan 5 proje arasına girdi.Projenin görme engellilerin bilgisayar kullanımını ve eğitimini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Kasarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Kadayıfçıoğlu İlkokulu görme engelliler özel eğitim sınıfına gelerek öğrencilerle etkinlikler yaptıklarını söyledi.
Kasarcıoğlu, öğrencilerin bilgisayar kullanımında yaşadığı zorluğu görünce Braille alfabesinden oluşan bir klavye yapma fikrinin ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:"Öğrenciler etkin bir bilgisayar kullanmak için on parmak öğrenmek zorunda. On parmak öğrenmeden bilgisayar eğitimlerine devam edemediklerini gözlemledik. Daha sonra Braille alfabesini klavyeye nasıl uygulayabiliriz diye düşündük. Mühendislik bilgilerimize dayanarak bu alfabelerin klavyeye kolay bir şekilde tak çıkar olarak yapılabileceğine karar verdik. Braille alfabelerinin hepsini normal klavye tuşlarına entegre etmek için 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için çizimlerini yaptık. Hepsini tek tek çizdik."Projede yer alan Tuğçe Kevser Karaman ise görme engelli bireylerin 10 parmak klavye öğrenmeden direk olarak yazmalarını sağlayacaklarını vurgulayarak, "Çocuklar 10 parmak klavye öğrenmeyi ve kullanmayı belirli bir aşamadan sonra öğreniyorlar. Bu olmadan direk hissederek yazabilecekler. Yanlış yazma oranını yüzde 90’lara kadar indirmiş olacağız. Bu bizim bitirme tezimiz. 10 aylık bir dönemde bu klavye için çalıştık. Bu proje ile Microsoft tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “teknolojinin kadın yıldızları” yarışmasına katıldık ve finale kalan 5 proje arasında yer aldık." diye konuştu. Afyonkarahisar Kadayıfçıoğlu İlkokulu Görme Engelliler Özel eğitim sınıfında oyuna 4 sınıf öğrencisi Arda Yiğit Eski, şunları dile getirdi:"Normal klavyeden farklı. Normal klavyeyi kullanmak daha zor. Ben normal kilavyede ezberlediğim kadarıyla yazıyordum. Ama bunda ezberlemeye gerek yok, hemen hissederek yazıyoruz. Burada daha hızlı oluyor."