Üniversite hayalleri Türkiye'de gerçekleşti - ELAZIĞ
- Suriyeli üniversite öğrencilerinin öğrenci evinde yemek yapmaları ve yemeleri - Suriyeli üniversite öğrencilerinin üniversiteye gelişi - Suriyeli üniversite öğrencilerinin kampüste muhabbet etmeleri - Öğrenciler Ahmet El Dahir ile röportaj - İbrahim Mahmut ile röportaj - Abdulmunayin Gureybi ile röportaj - Musab Elesad ile röportaj - Suriyeli üniversite öğrencilerinin öğrenci evinde çay içmeleriÜniversite hayalleri Türkiye'de gerçekleşti - İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli 4 genç, sığındıkları Türkiye'de yeni bir yaşama başlarken yarım kalan üniversite hayallerini de gerçekleştirme fırsatı buldu - Yolları denklik sınavıyla kazandıkları Fırat Üniversitesinde kesişen, devletin sağladığı bursla öğrenimlerini sürdüren sığınmacı gençler, geleceğe umutla bakıyor - Öğrencilerden Dahir: - "Hayatımı kurtarmak için Türkiye'ye, üniversite okumak için de Elazığ 'a geldim. Savaşa rağmen okumak istedik. Başarılı bir gazeteci olmak istiyorum" - Mahmut: - "Türkiye'ye bize verdiği bu fırsat için teşekkür ederiz. Yarım kalan hayalimi Türkiye'de gerçekleştirdim. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum" - Gureybi: - "Okulumu bitirdikten sonra Suriye'ye ve Türkiye'ye hizmet edeceğim"ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Suriyeli gençlerin üniversite umudu, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de gerçekleşti.Suriye'yi terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye gelen Ahmet El Dahir, Abdulmunayin Gureybi, Musab Elesad ve İbrahim Mahmut farklı illerde yeni bir yaşama başladı. Ülkelerinde yarım kalan üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençler Türkiye'de sağlanan imkanla denklik sınavına girdi.Sınavda başarılı olan ve Elazığ Fırat Üniversitesinde yolları kesişen dört genç, aynı evi de paylaşıyor.Yaşadıkları acıların ardından kendilerine uzatılan dost eline sıkı sıkı sarılarak, devletin sağladığı bursla öğrenimlerini sürdüren gençler, artık geleceğe umutla bakıyor. - "Savaşa rağmen okumak istedik"Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet El Dahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesiyle 5 yıl önce İdlib'ten Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Ailesinin Adıyaman'daki sığınmacı kampında yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Dahir, "Suriye'de çok sıkıntılı günler gördük. Hayat namına hiçbir şey yoktu ve savaşta yakınlarımı kaybettim. Hayatımızı kurtarmak için Türkiye'ye, üniversite okumak için de Elazığ 'a geldim." dedi. Başarılı bir gazeteci olmak istediğini belirten Dahir, kendilerine burs verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Savaşa rağmen durmadık, okumak istedik ve şu an okumaya devam ediyoruz." diyen Dahir, arkadaşları ile savaş psikolojisini üzerlerinden atmaya çalıştıklarını anlattı.Dahir, "Türkiye üniversiteye girmeme çok yardımcı oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedim ve şimdi üniversite okuyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize en önemli şey olan okumayı verdi. Türkiye Suriyeliler için tüm yardımı yaptı." şeklinde konuştu. - "Yarım kalan hayalimi Türkiye'de gerçekleştirdim"Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 1.sınıf öğrencisi İbrahim Mahmut, 2 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla üniversiteye kayıt yaptırırken tanıştığını ifade eden Mahmut, "Türkiye'den çok memnunum. Suriyeliler rahat bir şekilde yaşıyorlar. Suriye'de okumak istiyordum ama savaş çıktı. Türkiye'nin bize verdiği bu fırsat için teşekkür ederiz. Yarım kalan hayalimi Türkiye'de gerçekleştirdim. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hizmet etmek istiyorum." diye konuştu. Mahmut, ailesinin Türkiye'de üniversite okumasından büyük sevinç duyduğunu anlatarak, bütün sıkıntılarına burasının çare olduğunu kaydetti. - "Okulumu bitirdikten sonra Suriye'ye ve Türkiye'ye hizmet edeceğim"Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Abdulmunayin Gureybi, Suriye'de birçok yakınını kaybettiğini, her şeye rağmen mücadele verdiklerini ifade ederek, ailesinin Malatya'daki sığınmacı kampında yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Burada güzel bir eğitim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gureybi, bu nedenle Türkiye'ye teşekkür etti.Gureybi, üniversite okuma özlemine kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Okulumu bitirdikten sonra Suriye'ye ve Türkiye'ye hizmet edeceğim." ifadesini kullandı.Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Musab Elesad, 3 yıl öce Suriye'nin İdlib kentinden geldiğini söyledi.
Eğitimleri için kendilerine burs imkanını sunan Türkiye'ye teşekkür eden Elesad, "Burs olmasaydı üniversiteyi okuyamazdım. Başarılı bir şekilde üniversiteyi bitireceğim. Aynı evde dört arkadaş kalıyoruz ve burada kardeş gibi olduk. Hedefim eğitimimi sürdürüp doktor olmaktır." şeklinde konuştu.