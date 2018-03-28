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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Unibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı - İSTANBUL

Unibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı - İSTANBUL

- Fuar hazırlıklarından görüntüler - Triatlon sporcusu İpek Onaran ile röportajUnibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı - Fuar, yarın Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde başlayacak - Triatlon sporcusu İpek Onaran: - "Bisiklet sürekli artış halinde olan bir spor" - "Vakti olan herkesin özellikle çocukları olanların fuara gelmesini tavsiye ediyorum"İSTANBUL (AA) - Triatlon sporcusu İpek Onaran, kendisine bu sezon iki tane hedef yarış belirlediğini söyledi.

İstanbul 'da yarın başlayacak Unibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İpek, ABD'de düzenlenecek Full İronman yarışının hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Hedef yarışlarını 1 sene öncesinden seçtiğini dile getiren İpek, "Bütün sene boyunca o hedef yarışlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 2 tane hedef yarışım var. Bunun ilki 1 ay sonra Teksas'ta Full İronman yarışı. İlk deneyimim olacak ama şimdiden kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.
İpek, Unibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı'nın kendisini heyecanlandırdığını ve çok güzel bir etkinlik olacağına inandığını ifade etti.
Bisiklet sporunu merak edenlerin fuarda her şeyi öğrenebileceğini aktaran İpek, "Fuar, bisikletleri denemek için ayrıca güzel bir fırsat. Bisiklet sürekli artış halinde olan bir spor. Sosyal medyayla birlikle insanlar bisiklet konusunda cesaret kazanamaya başladı.
Sosyal medya ve bu fuarlar sayesinde insanlar bisiklet almaya yönelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Bisikletin, çocukların gelişimine çok önemli katkı sağladığını vurgulayan İpek, şunları kaydetti:"Vakti olan herkesin özellikle çocukları olanların fuara gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü çocukların gelişiminde bisikletin büyük bir rolü var. Ben bisiklet üzerinde büyüdüm diyebilirim. Şu anki çocuklar o konuda çok şanslı değiller çünkü artık sitelerde yaşanıyor ve trafik fazla. Aileler mesela Şile gibi yerlere gidip çocuklara fırsat bulabilirler. Artık bisiklet yolları olmaya başladı.
Bu sayede bisiklet kullanımı da fazlalaşmaya başladı.
"Fuara önemli sporcuların katılacağını belirten İpek, özel etkinliklerin olacağını da sözlerine ekledi.Unibike Expo 2018 Bisiklet Fuarı, yarın Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde başlayacak.

Yarış Muhabir Bisiklet Cesar 

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