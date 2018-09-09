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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Uluslararası Olimpos Kültür ve Edebiyat Festivali - ANTALYA İzle

Uluslararası Olimpos Kültür ve Edebiyat Festivali - ANTALYA İzle

- Uluslar arası Olimpos Kültür ve Edebiyat Festivali - Rhodiapolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosunda düzenlenen müzik ve şiir dinletisiUluslararası Olimpos Kültür ve Edebiyat FestivaliANTALYA (AA) - Uluslararası Olimpos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında, müzik ve şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.
Rhodiapolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosu'ndaki etkinliğe, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aralarında Hollanda, Makedonya, Sırbistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve Türkiye'den sanatçıların yer aldığı grup, önce şiir dinletisi sundu. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından Yeşilçam filmlerindeki şarkılar seslendirildi.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, tarihi birçok olaya tanıklık etmiş Anadolu topraklarının bir köşesi olan Kumluca'da tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması için çalıştıklarını ve bu etkinliğin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Göven, "Burada yerli ve yabancı sanatçılarımız tarihi doku içerisinde bizlere güzel bir gece yaşattı. İnşallah bu gibi etkinliklerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Kumlucamız sadece tarım değil, tarihi ve turistik mekanlarıyla da önemli bir konuma sahip. Herkesten bu geçmiş tarihi varlıklarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmada çaba sarf etmeleri istiyorum." dedi.

Polis Tarım Allah 

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